От отца Фриске требуют вернуть долг на лечение певицы: он отказывается выплачивать сумму

Кристина Долматова Люди 13:22, 2.06.2020 Обновлено: 13:50, 2.06.2020

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир решил обжаловать решение Перовского суда по иску, связанному с его долгом перед "Русфондом".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, в 2017 году с Владимира Фриске было взыскано около 14 миллионов рублей в счет той суммы, которую он в 2014 году получил от благотворительной организации на лечение певицы. Однако служба судебных приставов потребовала с него также уплатить сбор на сумму 1 миллион 518 тысяч рублей.

Владимир Фриске
Фото: РИА Новости

Тогда мужчина попросил уменьшить сумму сбора на 379 тысяч, ссылаясь на тяжелое материальное положение и инвалидность. Перовский суд отказал отцу Фриске, однако он не намерен соглашаться с данным решением.

Жанна Фриске с отцом Владимиром
Фото: vokrug.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец покойной певицы Жанны Фриске жестко высказался о бывшем муже дочери Дмитрие Шепелеве.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Миллиард мышей: украинцы проверили слова чиновника о пропаже зерна

"Это слишком дорого!" "Укрзалізниця" запустила поезда и подняла цены

Рекорд – 208 км/ч: в Украине камеры за день зафиксировали более 35 000 нарушений

"Я с детства мечтала стать певицей" - Ирина Федишин

Полиция со стрельбой задержала "минера" моста Метро в Киеве