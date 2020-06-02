От отца Фриске требуют вернуть долг на лечение певицы: он отказывается выплачивать сумму

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир решил обжаловать решение Перовского суда по иску, связанному с его долгом перед "Русфондом".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, в 2017 году с Владимира Фриске было взыскано около 14 миллионов рублей в счет той суммы, которую он в 2014 году получил от благотворительной организации на лечение певицы. Однако служба судебных приставов потребовала с него также уплатить сбор на сумму 1 миллион 518 тысяч рублей.

Владимир Фриске Фото: РИА Новости

Тогда мужчина попросил уменьшить сумму сбора на 379 тысяч, ссылаясь на тяжелое материальное положение и инвалидность. Перовский суд отказал отцу Фриске, однако он не намерен соглашаться с данным решением.

Жанна Фриске с отцом Владимиром Фото: vokrug.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец покойной певицы Жанны Фриске жестко высказался о бывшем муже дочери Дмитрие Шепелеве.

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