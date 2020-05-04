От "Не пары" до свадьбы: как развивались отношения Каменских и Потапа

Украинская певица Настя Каменских в понедельник, 4 мая, отмечает свой день рождения. Артистке исполняется 33 года.

Так, она прославилась как участница дуэта "Потап и Настя", который в октябре 2017 года объявил о паузе. Однако настоящей сенсацией стало то, что в мае 2019 года Каменских вышла замуж за коллегу по цеху Алексея Потапенко. Знаменитости долгие годы скрывали роман от общественности и решились официально рассказать о своих отношениях лишь в день свадьбы.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания харизматичного дуэта.

Потап и Настя Каменских Фото: Instagram/potupinastyaf

Музыканты познакомились в далеком 2006 году. Потап искал вокалистку, которая исполняла бы ему припевы. И однажды друг посоветовал ему обратить внимание на Настю.

"У моего товарища была певица, собственно, ею и оказалась Настя. Он никак не мог ее раскрутить, вот и предложил мне записать с ней песню. Мы встретились, я посмотрел на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-нибудь делать и продолжил поиски", – рассказывал Потап.

Потап и Настя Каменских Фото: clutch.ua

Впрочем, позже артист решил попробовать сотрудничество с Настей, так и появилась на свет песня "Без любви", которая сразу же стала хитом. Вскоре артистов вместе стали приглашать на выступления. Именно тогда оба приняли решение выступать в дуэте как группа "Потап и Настя".

Настя Каменских и Потап Фото: uznayvse.ru

Тогда о чувствах между Потапом и Настей речи и не шло. Ведь они просто не переносили друг друга и постоянно ссорились. А их песни были не о любви, а о том, что они "не пара".

Настя Каменских и Потап Фото: uznayvse.ru

"За сценой мы в прямом смысле друг друга посылали. И в студиях по несколько месяцев не могли записывать песни, потому что просто не находили общего языка! Приходила Настя, устраивала истерику, я на нее кричал, выгонял со студии, потом переписывал по миллиону раз. Я не знаю, как не распался дуэт. Чудом он сохранился, потому что эмоционально, конечно, все время было нагружено", – делился Алексей.

К тому же, Потапенко в то время был женат на продюсере Ирине Горовой, которая в 2008 году родила ему сына.

Потап и Ирина Горовая Фото: uznayvse.ru

Потап с Ириной Горовой, сыном и приемной дочерью Фото: tochka.net

Однако чем популярней становилась группа, тем чаще стали появляться слухи о служебном романе Потапа и Насти. Сенсацией стали фото и видео парочки во время совместного отдыха на Кубе. Молодых людей, очень похожих на продюсера и певицу, сняли туристы. Парочка, держась за руки, прогуливалась по пляжу, целовалась и не скрывала своих чувств.

Потап и Настя Каменских Фото: ivona.bigmir.net

Потап и Настя Каменских Фото: ТСН

Тогда Потап и Настя категорически опровергали свои отношения. Поддержала мужа и Ирина Горовая, заявив, что больше удивилась бы, если Алексей целовался с парнем.

Позже выяснилось, что на самом деле Алексей с Ириной пять лет скрывали развод, демонстрируя на публике гармоничную пару. И сейчас они сохранили дружеские отношения, вместе ведут бизнес и воспитывают сына.

Потап и Ирина Горовая Фото: tv.ua

Отметим, что до 2016 года "Потап и Настя" активно выступали вместе. Тогда же они поехали в большой всемирный тур "Золотые киты" к юбилею создания дуэта. Но уже в 2017 году парочка шокировала поклонников заявлением о приостановке совместной деятельности.

Потап и Настя Каменских Фото: stuki-druki.com

Потап и Настя Каменских в туре "Золотые киты" Фото: ivona.bigmir.net

Тогда многие заподозрили, что артисты поставили дуэт "на паузу" из-за беременности Каменских. Но, как оказалось, тогда речь шла о сольных проектах звезд, которые они начали под псевдонимами NK и ПТП.

Настю Каменских заподозрили в беременности Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (ПТП)

В 2017 году Каменских и Потапа все чаще стали замечать вместе, несмотря на то, что они поставили дуэт "на паузу" и начали выступать сольно. Это спровоцировало новую волну слухов об их романе. Например, в сентябре 2018 года артисты похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских и Потап в Майами

Также несколько раз поклонники замечали на пальце Насти кольцо, которое принимали за обручальное. Фанаты даже предполагали, что парочка отправилась в США, чтобы тайно пожениться. Но артисты продолжали держать интригу.

Настя Каменских с кольцом на пальце Фото: instagram/kamenskux

Даже когда в СМИ появилась информация о свадьбе и в распоряжение журналистов попали зашифрованные пригласительные, артисты не спешили комментировать событие. Все точки над "і" расставили только в день свадьбы – перед церемонией Потап выпустил трогательный клип "Константа", в котором признался Насте в любви.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram/kamenskux

Долгожданная свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских состоялась 23 мая 2019 года. О том, где проходило мероприятие, кто присутствовал и другие подробности – читайте здесь.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram/potupinastyaf

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram/potupinastyaf

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram/potupinastyaf

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