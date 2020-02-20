От КВН до шуток о Зеленском: чем прославился 41-летний Дмитрий Хрусталев

Звезда КВН и Comedy Club, один из ведущих шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев 20 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, каким был путь артиста к славе и почему он решил пошутить над президентом Украины Владимиром Зеленским (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Хрусталев фото: vladtime.ru

Дмитрий Хрусталев родился 20 февраля 1979 года в Санкт-Петербурге (тогда Ленинград).

С 1998 года он выступал за команду КВН "Сборная Санкт-Петербурга", был ее капитаном.

Дмитрий Хрусталев в молодости фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

В составе команды Дмитрий Хрусталев получил множество наград, неоднократно становясь финалистом Высшей Лиги.

В КВН Хрусталев запомнился своими пародиями на президента России Владимира Путина.

В 2007 году юморист стал участником программы Comedy Club на ТНТ в дуэте "Митя и Витя" с Виктором Васильевым.

С 2008 по 2014 год Дмитрий Хрусталев был ведущим шоу Comedy Woman и его единственным мужчиной, а в 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" России.

Артист является ведущим многих других проектов на телевидении России, также он активно играет в кино и театре. Так, он стал звездой комедийных фильмов "Самый лучший фильм 2" (2009), "Беременный" (2011), "Одноклассницы" (2016) и многих других.

Кроме того, с 2018 года Хрусталев является членом Попечительского совета благотворительного фонда, оказывающего помощь детям с болезнями нервной системы.

Дмитрий Хрусталев фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

А в декабре 2019 года Дмитрий Хрусталев вместе с Иваном Ургантом в эфире передачи "Вечерний Ургант" пошутил о первом так называемом "полноценном" интервью президента Украины Владимира Зеленского каналу "Россия 1".

Так, Ургант и Хрусталев разыграли диалог, в котором сделали отсылку к словам Зеленского. Ургант начал передачу с того, что спросил Хрусталева, как он провел выходные.

В ответ Хрусталев рассказал о поездке к родственникам девушки, а также о том, что первая встреча прошла хорошо, "поднимали очень важные вопросы". Затем ведущий добавил: "Главное – положено начало общению". "Спасибо, Митя, за это "развернутое" интервью", – пошутил Ургант.

Известно, что президент Украины похожими фразами отвечал на вопросы российских журналистов после Нормандской встречи в Париже. "Главное, что мы все начали общаться", – сказал он тогда.

Слова Зеленского "Россия 1" анонсировала как "первое полноценное интервью", однако на самом деле оно продлилось менее минуты и оказалось сумбурным ответом на пару вопросов. Вероятно, именно такая подача информации российским каналом стала поводом для шуток.

Дмитрий Хрусталев фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Дмитрий Хрусталев "Комсомольская правда"

Дмитрий Хрусталев фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Дмитрий Хрусталев и Виктор Васильев фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Дмитрий Хрусталев wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Дмитрий Хрусталев тайно женился на своей возлюбленной – 29-летней певице, участнице проекта "Хочу в "ВИА Гру" Марии Гончарук.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!