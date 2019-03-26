"От кого ребенок?" Ксению Собчак заподозрили в беременности

Российскую журналистку и ведущую Ксению Собчак, которая недавно объявила о расставании с актером Максимом Виторганом, заподозрили в новой беременности.
Поводом послужила фотография, которую звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на ней Собчак позировала стоя боком к камере, и у нее можно разглядеть заметный животик.
"Восход солнца с Ричардом", — подписала снимок Ксения.
Вокруг столько сладко улыбающихся, идеально "хороших" , "компанейских" и "правильных" людей. Они не ругаются матом,не хабалят ,не скандалят, не пересекают "двойных сплошных", не срывают планы , учтивы, "профессиональны" , "умеют дружить" и улыбаться. Их не терзают монстры сомнений. Они ,эти идеальные люди, не совершают ошибок. Они вообще все делают средне,но очень добротно. И улыбаются,и хлопают тебя по плечу... За то и любимы. В этом большая ложь нашей жизни. Кажешься милым и хорошим? Тебе простят почти все. Ты ведь сразу попадаешь в номинацию "хороший человек,надо поддержать"... Хороший-в смысле что серый,убогий,неопасный и ,соответственно ,уютный для моей самооценки. Рядом с таким любая посредственность чувствует себя "на высоте". Ужасно несправедливо ,но факт. Большинство людей не любят тех ,кто умеет и любит выебываться. Выебываться в искусстве,в жизни,в кино ,всегда и везде)))) ! Они не готовы на это смотреть как на чистое искусство,они видят в этом действии подтверждение собственной убогости. “Выскочка" называют таких, "У него/нее особое мнение?"- и тянут-потянут за лацканы пиджака чтобы обратно утянуть в свое болото.
Отметим, что пользователи сети бурно отреагировали на публикацию Собчак. Они стали гадать, кто же отец ее будущего ребенка.
"Ксюша, на каком месяце?", "Ксения беременна от Богомолова", "Сейчас опять будут все писать, что беременна", "А может ребенок от Виторгана? Их видели недавно вместе", "Никогда не поверю, что вы от Богомолова беременны. Хотя, все может быть", "От кого ребенок, Ксения?", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно объявила о расставании с актером Максимом Виторганом, провела вечер в компании бывшего мужа. Так, она посетила премьеру спектакля, в котором он играл.
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