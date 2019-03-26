"От кого ребенок?" Ксению Собчак заподозрили в беременности

Российскую журналистку и ведущую Ксению Собчак, которая недавно объявила о расставании с актером Максимом Виторганом, заподозрили в новой беременности.

Поводом послужила фотография, которую звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на ней Собчак позировала стоя боком к камере, и у нее можно разглядеть заметный животик.

"Восход солнца с Ричардом", — подписала снимок Ксения.

Отметим, что пользователи сети бурно отреагировали на публикацию Собчак. Они стали гадать, кто же отец ее будущего ребенка.

"Ксюша, на каком месяце?", "Ксения беременна от Богомолова", "Сейчас опять будут все писать, что беременна", "А может ребенок от Виторгана? Их видели недавно вместе", "Никогда не поверю, что вы от Богомолова беременны. Хотя, все может быть", "От кого ребенок, Ксения?", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно объявила о расставании с актером Максимом Виторганом, провела вечер в компании бывшего мужа. Так, она посетила премьеру спектакля, в котором он играл.

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