Главная Новости
12 декабря • обновлено в 11:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

От Киркорова? В сети обратили внимание на внешность дочери российской певицы

3.5т
Читать материал на украинском

Российская певица Анастасия Стоцкая показала фотографию своей двухлетней дочки Веры, которая очень похожа на Филиппа Киркорова.

Так, снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

"Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь" , — подписала кадр Стоцкая.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров

ТСН

Новости
Киркоров публично оконфузился на сцене: в сеть попало видео

Однако в комментариях под фотографией некоторые подписчики принялись обсуждать внешнее сходство Веры и Киркорова.

От Киркорова? В сети обратили внимание на внешность дочери российской певицы
Дочь Анастасии Стоцкой Вера

Дочь Анастасии Стоцкой Вера

Инстаграм

Масла в огонь подливает и тот факт, что несколько лет назад Стоцкой приписывали роман с поп-королем.

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая

КП

Впрочем, сама Анастасия слухи опровергает. Более того, в интервью для шоу Аллы Довлатовой певица даже в шутку призналась:

"Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова".

Анастасия Стоцкая с детьми

Анастасия Стоцкая с детьми

Инстаграм

Анастасия Стоцкая с детьми

Анастасия Стоцкая с детьми

Инстаграм

Дочь Анастасии Стоцкой

Дочь Анастасии Стоцкой

Инстаграм

Ранее российский композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Филипп Киркоров Анастасия Стоцкая
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги