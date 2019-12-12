От Киркорова? В сети обратили внимание на внешность дочери российской певицы

Российская певица Анастасия Стоцкая показала фотографию своей двухлетней дочки Веры, которая очень похожа на Филиппа Киркорова.
Так, снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.
"Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь" , — подписала кадр Стоцкая.
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров
ТСН
Однако в комментариях под фотографией некоторые подписчики принялись обсуждать внешнее сходство Веры и Киркорова.
Дочь Анастасии Стоцкой Вера
Инстаграм
Масла в огонь подливает и тот факт, что несколько лет назад Стоцкой приписывали роман с поп-королем.
Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая
КП
Впрочем, сама Анастасия слухи опровергает. Более того, в интервью для шоу Аллы Довлатовой певица даже в шутку призналась:
"Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова".
Анастасия Стоцкая с детьми
Инстаграм
Анастасия Стоцкая с детьми
Инстаграм
Дочь Анастасии Стоцкой
Инстаграм
Ранее российский композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.
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