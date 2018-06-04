От ДТП до самоубийства: как умирали первые красавицы мира

Новость о гибели в ДТП "Миссис мира-2018" Сании Шакировой облетела весь мир. Но это далеко не первый трагический случай среди девушек, которые становились победительницами конкурсов красоты.

В июле прошлого года 22-летняя победительница конкурса "Мисс Кыргызстан" Жибек Нукеева умерла после продолжительной болезни, пишет Life.ru. У Жибек остался 8-месячный сын.

Также в 2017 году в женском общежитии нашли тело 21-летней Келии Нельсон. Она была победительницей конкурсов "Мисс Альянс" и "Мисс Чадрон". Кроме того, планировала выступить на конкурсе "Мисс Небраска".

Полиция заявила, что девушка покончила с собой. Другие версии даже не рассматривались.

Летом 2010 года зафиксировали еще одно предполагаемое самоубийство. Речь идет о 37-летней модели Вивеки Бабаджи. Ее тело нашли в квартире в Мумбае. Она становилась обладательницей титулов "Мисс мира — Маврикий-1993" и "Мисс Вселенная — Маврикий-1994".

Осенью 2014 года общество шокировала еще одна смерть. Бойфренд сестры "Мисс Гондурас — 2014" Плутарко Руис заявил, что из ревности убил свою подругу Софию Тринидат и её сестру Марию Хосе Альварадо, победительницу конкурса красоты. Причиной убийства стала ревность.

В 2016 году после продолжительной болезни в военном госпитале города Манагуа умерла "Мисс Никарагуа — 2014" 22-летняя Юмара Лопес. Девушке стало плохо по возвращению с конкурса "Мисс мира" в Лондоне. Но тогда врачи поставили неверный диагноз. Когда модель снова обратилась к медикам – было уже поздно. Лечение не помогло.

В августе 2016 года ученица австралийской средней школы и финалистка конкурса красоты "Мисс мира — 2016" 17-летняя Элис Миллер-Кеннеди умерла после страшного ДТП. За ее жизнь врачи боролись около недели, но спасти так и не смогли.

В 1996 году на конкурсе "Мисс Россия" победила 16-летняя Александра Петрова из Чебоксар. Она сразу же стала очень популярной и востребованной – получила титул "Человек года", боролась за "Мисс Вселенная". Но в 2000 году, попав в компанию с местным авторитетом, была ранена киллером. Умерла от потери крови, за 2 дня до своего 20-летия.

Еще одна финалистка конкурса "Мисс Россия" 1996 года Светлана Котова была убита в Греции в 97-м году. Она стала свидетельницей убийства своего возлюбленного – киллера Александра Солоника. Тело Котовой нашли расчлененным в чемодане.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, в Нью-Йорке в возрасте 47 лет трагически погибла экс-модель Playboy Стефани Адамс, выпав вместе с 7-летним ребенком с 25-го этажа.