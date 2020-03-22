Главная Новости
23 марта • обновлено в 00:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Осужденный за сексуальное насилие Вайнштейн заболел коронавирусом

821
Читать материал на украинском

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за сексуальное насилие, заразился коронавирусом.

Сейчас Вайнштейн находится на карантине. Об этом сообщает Daily Mail.

Осужденный за сексуальное насилие Вайнштейн заболел коронавирусом

Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы и результат оказался положительным.

Осужденный за сексуальное насилие Вайнштейн заболел коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Харви Вайнштейн
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги