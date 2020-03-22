Осужденный за сексуальное насилие Вайнштейн заболел коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за сексуальное насилие, заразился коронавирусом.

Сейчас Вайнштейн находится на карантине. Об этом сообщает Daily Mail.

Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы и результат оказался положительным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. В конце мая 2018 года его выпустили из под стражи под залог в миллион долларов.

Прежде же Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Актриса Джессика Манн, которая ранее обвинила Ванштейна в изнасиловании, неожиданно призналась в "лучшем оргазме из пережитых" от секса с ним.

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