Осужденный Ефремов стал разнорабочим и планирует создать театр в СИЗО

Осужденный актер Михаил Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО и создать тюремный театр.

По словам секретаря ОНК Алексея Мельникова, артист также начал читать с сокамерниками современную пьесу "Авария", пишет ТАСС.

Кроме того, Ефремов хочет, чтобы его друзья-артисты выступали в московских СИЗО с концертами и проводили киновечера.

Также артист планирует создать на базе клуба СИЗО тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь "не только развлекательную, но и воспитательную составляющую".

Осужденный актер Михаил Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО 112 канал

Отметим, что в настоящее время Ефремов ждет решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая должна определиться с местом отбытия наказания осужденного.

Как сообщал OBOZREVATEL: