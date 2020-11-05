Осужденный Ефремов стал разнорабочим и планирует создать театр в СИЗО
Осужденный актер Михаил Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО и создать тюремный театр.
По словам секретаря ОНК Алексея Мельникова, артист также начал читать с сокамерниками современную пьесу "Авария", пишет ТАСС.
Кроме того, Ефремов хочет, чтобы его друзья-артисты выступали в московских СИЗО с концертами и проводили киновечера.
Также артист планирует создать на базе клуба СИЗО тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь "не только развлекательную, но и воспитательную составляющую".
Отметим, что в настоящее время Ефремов ждет решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая должна определиться с местом отбытия наказания осужденного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима.
Российская Федеральная налоговая служба заблокировала счета осужденного актера.
Также Михаил Ефремов задерживает выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова.