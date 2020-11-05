Осужденный Ефремов стал разнорабочим и планирует создать театр в СИЗО

София Ковнир Люди 10:54, 5.11.2020 Обновлено: 12:17, 5.11.2020

Осужденный актер Михаил Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО и создать тюремный театр.

По словам секретаря ОНК Алексея Мельникова, артист также начал читать с сокамерниками современную пьесу "Авария", пишет ТАСС.

Кроме того, Ефремов хочет, чтобы его друзья-артисты выступали в московских СИЗО с концертами и проводили киновечера.

Также артист планирует создать на базе клуба СИЗО тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь "не только развлекательную, но и воспитательную составляющую".

Осужденный актер Михаил Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО
112 канал

Отметим, что в настоящее время Ефремов ждет решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая должна определиться с местом отбытия наказания осужденного.

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