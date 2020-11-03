Осужденный актер Ефремов не может выплатить компенсации пострадавшим: названа причина

Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов задерживает выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова.

По словам адвоката артиста Петра Хархорина, у него закончились доступные денежные средства, пишет MK.ru

Так, на данный момент Ефремов не может воспользоваться сбережениями, хранящимися на личном банковском счете. Только после официального вступления приговора в законную силу ему будет позволено сделать доверенность на свою жену Софью Кругликову.

"Можно было воспользоваться средствами с его производственных счетов, но на них налоговая инспекция по бюрократическим основаниям наложила арест. Деньги пока неоткуда взять. Три миллиона наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам. Они скидывались", – рассказал юрист.

Также адвокат актера сообщил, что помимо официальных потерпевших, достойную компенсацию получат и неофициальные – мать и гражданская супруга Сергея Захарова. Вопрос, о какой конкретно сумме идет речь, пока не поднимался.

Стало известно, почему Ефремов не выплатил потерпевшим компенсации 112 канал

По словам Хархорина, суд присудил старшему сыну Сергея Захарова Виталию – 800 тысяч рублей, которому было выплачено 200 тысяч рублей еще до вынесения приговора.

"После приговора адвокат Роман Филиппов ездил к нему в Рязань, чтобы передать оставшиеся 600 тысяч рублей под расписку. Но Филиппову было сказано, что такой расклад не устраивает, потому что суд присудил 800 тысяч рублей. Мы сначала стали возражать, потому что 200 тысяч рублей он получил еще до приговора. Но в итоге не стали спорить, и Софья Николаевна перевела на счет потерпевшего оставшуюся сумму. Виталий получил свой миллион рублей", – подчеркнул адвокат.

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