Осужденного Ефремова отправили из СИЗО в колонию. Видео
Осужденного российского актера Михаила Ефремова отправили отбывать наказание из московского СИЗО в колонию общего режима.
Видео этапирования опубликовали в Telegram-канале Life Shot (его можно посмотреть ниже).
На кадре видно, как машина с артистом выезжает из московского СИЗО-5 ("Водник") и направляется в колонию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима.
Российская Федеральная налоговая служба заблокировала счета осужденного актера.
Также Михаил Ефремов задерживает выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова.
Осужденный Ефремов стал разнорабочим и планирует создать театр в СИЗО