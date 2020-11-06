Осужденного Ефремова отправили из СИЗО в колонию. Видео

София Ковнир Люди 20:25, 6.11.2020 Обновлено: 20:32, 6.11.2020

Осужденного российского актера Михаила Ефремова отправили отбывать наказание из московского СИЗО в колонию общего режима.

Видео этапирования опубликовали в Telegram-канале Life Shot (его можно посмотреть ниже).

На кадре видно, как машина с артистом выезжает из московского СИЗО-5 ("Водник") и направляется в колонию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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