Оставила "кровавый автограф": экс-муж Пугачевой вспомнил о странном поступке примадонны

Российский режиссер, экс-муж примадонны Аллы Пугачевой Александр Стефанович вспомнил, что при первой встрече с певицей попросил ее расписаться в блокноте и она выдавила туда кровь из пальца.

Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде". По словам мужчины, их встречу с Пугачевой организовал поэт-песенник Леонид Дербенев. Он попросил помочь талантливой певице, в жизни которой все шло наперекосяк. Тогда он и попросил у нее автограф.

Алла Пугачева и Александр Стефанович

"Ее звали Алла Пугачева, но это имя мне ничего не говорило. Я пригласил ее в ресторан. Мы поехали на Рублевку в кабак под названием "Сосновый бор". За ужином я протянул ей записную книжку: "Тут автографы великих людей. Распишись, может, и ты когда-нибудь станешь знаменитой". Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: "Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу. Пришлось группу определить, а потом на ней жениться", — рассказал Стефанович.

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Александр Стефанович и Алла Пугачева Фото: Joinfo

Фото: kp.ru

Отметим, что Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 год. Стефанович был вторым супругом для примадонны. Всего на счету у легендарной артистки пять официальных браков.

Александр Стефанович и Алла Пугачева Фото: Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-супруг Аллы Пугачевой, Александр Стефанович рассказал о личной жизни со звездой и их разводе.

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