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6 мая • обновлено в 22:32
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Оставайтесь дома или танцуйте с нами! Мем-парни с гробом сделали предупреждение

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Мужчины из Африки, которые стали мемом из-за своих танцев с гробом, обратились к поклонникам в новом видео.

Соответствующий ролик был опубликован изданием Medialeaks. В нем танцоры поблагодарили врачей за их работу во время пандемии. А также просили других людей соблюдать самоизоляцию, напомнив о своем шуточном, но важном слогане (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Оставайтесь дома или танцуйте с нами! Мем-парни с гробом сделали предупреждение

Фото: medialeaks.ru

"Привет всем. Мы, Nana Otafrija Pallbearers, хотим поблагодарить всех докторов мира, которые усердно трудятся и заботятся о каждом человеке. Но помните: оставайтесь дома или танцуйте с нами!" – сказал под мем-музыку один из танцоров Бенджамин.

Отметим, что в ролике герои мемов предстали в непривычных для пользователей соцсетей белоснежных костюмах. В популярных видео они обычно в темной одежде. А также без главного атрибута в роликах – гроба.

Оставайтесь дома или танцуйте с нами! Мем-парни с гробом сделали предупреждение

Скриншот с видео

Мем с чернокожими мужчинами, танцующими с гробом под трек Astronomia, набрал огромную популярность в сети весной 2020 года. Обычно его используют, чтобы символизировать эпичный фейл. Сам танец – это древняя традиция, распространенная в Гане. Там жители нанимают специальных танцоров на похороны, чтобы весело проводить усопших на тот свет.

Оставайтесь дома или танцуйте с нами! Мем-парни с гробом сделали предупреждение

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео, на котором полицейские из Перу исполняли танец из популярного мема.

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Автор
Кристина Долматова
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