Остапчука раскритиковали за роскошный подарок новой возлюбленной

Украинский телеведущий Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной Кристине Горняк автомобиль Range Rover, стоимость которого составляет 1,4 млн гривен.

Об этом шоумен признался в интервью для "Зіркового шляху", которое опубликовали в Instagram. Знаменитость решил устроить сюрприз любимой, поэтому завязал ей глаза и не сказал ни слова о том, куда они едут (фото смотрите ниже).

Остапчук устроил сюрприз своей любимой Instagram @zirkovyi_shlyah

"Для нее это была мечта, она когда-то мне рассказывала, что всегда себе хотела Range Rover. Конечно, я прислушиваюсь к ее пожеланиям и стараюсь их выполнять", – поделился Остапчук.

Остапчук подарил любимой автомобиль Instagram @zirkovyi_shlyah

Однако не все пользователи соцсети оценили поступок телеведущего. Некоторые из них заявили, что Остапчук хвастается дорогими подарками, а своих детей от предыдущего брака с Еленой Войченко не может финансово обеспечить.

"А жене своей бывшей тоже машину хоть одну подарил? Или детям оставил машину?", "Очередной пиар, противно смотреть", "Пожалуй, кредит взял. Смешно смотреть на этот цирк", – написали в комментариях.

Остапчук нарвался на критику из-за дорогостоящего подарка скриншот комментариев

Остапчука раскритиковали за дорогой подарок скриншот комментариев

Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко прекратили свои отношения в августе 2019 года, однако официально расстались в начале 2020 года. Пара прожила вместе 12 лет. У них есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук прокомментировал обвинения в хайпе на скандале с разводом и новом романе.