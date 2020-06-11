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11 июня • обновлено в 20:26
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Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и новом романе

1.8т
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук прокомментировал обвинения в хайпе на скандале с разводом и новом романе.

Так, по словам знаменитости, он не собирался предавать свою личную жизнь огласне. Однако вынужден был публично высказаться после заявлений его экс-жены Елены Войченко о том, что "он загулял, бросил, не обеспечивает детей". Об этом Остапчук сообщил в интервью изданию The Lime.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Instagram Владимира Остапчука

"Наши отношения с Леной прекратились в августе. Интервью с ее участием появилось в январе-феврале... Я был поставлен в такие обстоятельства, когда я должен был что-то сказать. Потому что в мой адрес прозвучали обвинения, которые я не мог принять. Например, обвинения, что я загулял, бросил, не обеспечиваю детей… Все это неправда! И я об этом сказал, никого не оскорбляя", – рассказал Остапчук.

Он также добавил, что решил рассекретить свои новые отношения с Кристиной Горняк, чтобы поставить точку в скандале с разводом.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Instagram Владимира Остапчука

"Наши отношения с Кристиной длятся около полугода. Конечно, за это время мы мелькали в stories друг друга. Я все-таки публичный человек и не могу этого скрывать. Ведь если ты что-то скрываешь, значит, что-то не так. Конечно, я мог просто написать пост в Instagram, но я пошел на неприятный разговор с Катей Осадчей, чтобы все вопросы, которые есть у публики, были сняты. Не побоялся и пришел. И Кристина молодец, что пришла, ей вообще это не нужно. Об этом надо было сказать публично, это надо было пережить. И нет, я не делаю на этом хайпа", – подытожил Остапчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что после развода оставил своей экс-жене Владимир Остапчук.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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