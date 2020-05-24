Остапчук впервые показал новую возлюбленную: как выглядит и что о ней известно

Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые показал новую возлюбленную. Ею оказалась 33-летняя Кристина Горняк, которая работает нотариусом и руководит собственной нотариальной конторой.

Так, первое фото с девушкой шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Instagram @vova_ostapchuk

Как рассказал Остапчук, с Кристиной он познакомился в августе в Италии.

"Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. А еще рассказать вам нашу историю, настоящую, из первых уст. Как многие из вас уже знают, наше первое знакомство случилось еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей - подружкой невесты. Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание – красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время", – пишет шоумен.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк viva.ua

"Следующие несколько недель для меня были непростыми. Я с головой погрузился в свои проблемы и подготовку к эфирам “Танцев”. И все бы забылось, и мы больше никогда бы не встретили друг друга, но в моей жизни произошел тот самый счастливый случай. Я снова увидел ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу “Танці з зірками”. Много лет, занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, участвовавшего тогда в “Танцах”. Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: "Вова, поверьте, все будет хорошо", –вспоминает Остапчук.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк viva.ua

"Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра. А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и... Остальное мы храним для себя. Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь - тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь и вдохновляешь, любишь и окрыляешь. Мы крепко держимся за руки и любим. А это главное", – добавил Остапчук.

Новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк Instagram @kristygor

Примечательно, что и сама Кристина опубликовала на своей странице в Instagram пост, который посвятила Владимиру:

"Когда-то я прочла фразу: "Любовь – это второе рождение"! Сейчас я ее полноценно ощущаю, ведь после встречи с тобой у меня новая жизнь! Ты – моя забота, моя опора, мой лучик солнца! Ты – ответственный и целеустремленный! Ты – самый лучший мужчина, друг, папа, сын и пример для многих! Благодарю тебя за каждый наш счастливый день, за каждый момент и улыбку на моем лице! Благодарю за все прочитанные мне рассказы по вечерам при свечах! Благодарю тебя за любовь – твою, мою и нашу!"

Новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк Instagram @kristygor

Новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк Instagram @kristygor

Сейчас пара живет вместе: в мае Владимир и Кристина приняли решение съехаться.

Новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк Instagram @kristygor

Новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк Instagram @kristygor

Новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк Instagram @kristygor

Новая возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк Instagram @kristygor

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук откровенно рассказал о жизни после развода с Еленой Войченко.