Остапчук рассказал, как ему удалось побороть коронавирус

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который более двух недель боролся с коронавирусом, признался, что первые пять дней болезни были для него самыми тяжелыми. Однако невеста Кристина Горняк и советы врачей помогли ему выздороветь.

В интервью изданию "Факты" шоумен рассказал, что первые симптомы COVID-19 появились довольно неожиданно. Утром ему резко стало плохо, а после обеда температура тела выросла до 39,6. В больнице у Остапчука диагностировали двустороннюю пневмонию, а на следующий день появился удушливый кашель и слабость.

"Ощущение вкусов и запахов исчезли на второй день. Возобновилось на шестой, но это довольно редкий случай. У моей Кристины (женщина переболела коронавирусом в легкой форме. – Ред.) ощущение запаха и вкуса до сих пор восстанавливаются", – поделился Остапчук.

Остапчук рассказал, как оправился от коронавируса. Instagram Владимира Остапчука

Врачи, кроме большого количества лекарств, посоветовали телеведущему находиться на свежем воздухе. Поэтому пара ходила гулять на свой балкон. Также Владимир выполнял упражнения для легких – он сидел и надувал шарики.

Остапчук признался, что после перенесенной болезни стал больше уставать, до сих пор у него осталась и повышенная потливость. Но, несмотря на слабость, телеведущий продолжает работать над проэктамм и готовиться к свадьбе с Горняк.

"Я уже вернулся к активному ритму жизни. За время болезни у меня накопилось много дел. Карантин и коронавирус еще раз помогли осознать и утвердиться в том, что нужно жить здесь и сейчас, не откладывая на потом", – отметил Остапчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапчук обвинил создателей программы "Светская жизнь" во лжи, связанной с его детьми и бывшей женой Еленой Войченко.