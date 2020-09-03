Остапчук рассекретил детали предстоящей свадьбы

Шоумен Владимир Остапчук рассказал, как готовится к свадьбе с нотариусом Кристиной Горняк.

В интервью "КП в Украине" телеведущий признался, что они с любимой еще не определились с датой церемонии. Но знаменитость уже знает, каким будет его праздник: без конкурсов, душевным и в кругу близких людей.

"Мне не очень комфортно, когда миллион человек, а половину из них ты не знаешь. Я не люблю, когда это превращается в концерт. Считаю, что должен быть акцент на пару, и все должно быть связано с этим. И ведущий, конечно, нужен. Но кого вижу в этой роли, пока не знаю", – поделился Остапчук.

Остапчук сделал предложение любимой в Стамбуле. Instagram Владимира Остапчука

Пара хочет пригласить на свадебную вечеринку много родственников, которые живут за рубежом. Однако собрать всех во время карантина в стране будет сложно. Также Остапчук признался, что готов подписать брачный контракт с Горняк. Невеста шоумена отметила, что за годы работы нотариусом поняла, что договор упрощает отношения.

"Ты можешь сегодня его заключить, а завтра – разорвать, послезавтра – внести изменения. У нас эта практика пока не пользуется спросом. Но скажу так: когда люди расстаются, брачный контракт очень упрощает распределение имущества. Вова также его подписывал перед разводом", – объяснила Горняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа 2020 года в Стамбуле в годовщину знакомства.

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