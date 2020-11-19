Остапчук признался, сколько денег дает на содержание детей

Украинский телеведущий Владимир Остапчук признался, что ежемесячно дает на содержание своих детей примерно 45-50 тысяч гривен. По словам шоумена, он оплачивает престижные садик и школу дочери и сына, а также их отдых.

Такими подробностями знаменитость поделился в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина". Он также отметил, что все слухи о том, что он якобы не участвует в содержании и воспитании детей – неправдивы.

Владимир Остапчук с детьми Instagram Владимира Остапчука

"Люди начинали писать "бросил детей" или еще что-то. Я спокойно отношусь ко всему прочему, но когда затрагивают тему моих детей, я прямо готов порвать... Ежемесячно я даю на содержание детей примерно 45-50 тысяч гривен. Но это не учитывая, например, отпуск на море. На осенних каникулах я хотел, чтобы малые на неделю поехали на море, дал на это 40 с лишним тысяч гривен, но моя бывшая жена Елена не захотела. Я всегда буду отцом для своих детей, я хочу участвовать в их воспитании. Ты не просто приносишь деньги, мол "ну, ты там занимайся детьми". Нет, я хочу быть полноценным отцом для своих детей", – отметил Остапчук.

Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались после 12 лет брака. У них есть дочь Эмилия и сын Эван. Причиной разрыва Владимир называет скандалы, а Елена – измены. Сейчас Владимир женился во второй раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что очень любит детей и хотела бы в ближайшее время стать матерью.