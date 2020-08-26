Остапчук признался, как психолог помог ему пережить развод
Шоумен Владимир Остапчук рассказал, что психолог помог понять звезде, почему их супружеская жизнь с бывшей женой Еленой Войченко не сложилась.
Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Україна". По его мнению, каждый человек должен посещать психолога, чтобы побороть определенные комплексы или решить свои проблемы.
"Мне это (посещение психолога. – Ред.) помогло, во-первых, закрыть гештальт, связанный с детством и со своим окружением. Во-вторых, привести в порядок свои мысли и переоценить определенные моменты, почему у нас не сложилась семейная жизнь. Так что я рекомендую всем ходить к психологу!", – поделился Остапчук.
Отметим, Владимир и Елена расстались после 12 лет брака в августе 2019-го. У них есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. В этом году телеведущий познакомился со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. Он сделал ей предложение 19 августа 2020 года в Стамбуле.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапчук подарил своей любимой автомобиль Range Rover, стоимость которого составляет 1,4 млн гривен. Однако пользователи соцсети раскритиковали его поступок.