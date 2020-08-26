Остапчук признался, как психолог помог ему пережить развод

Шоумен Владимир Остапчук рассказал, что психолог помог понять звезде, почему их супружеская жизнь с бывшей женой Еленой Войченко не сложилась.

Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Україна". По его мнению, каждый человек должен посещать психолога, чтобы побороть определенные комплексы или решить свои проблемы.

Владимир Остапчук с Еленой Войченко Today.ua

"Мне это (посещение психолога. – Ред.) помогло, во-первых, закрыть гештальт, связанный с детством и со своим окружением. Во-вторых, привести в порядок свои мысли и переоценить определенные моменты, почему у нас не сложилась семейная жизнь. Так что я рекомендую всем ходить к психологу!", – поделился Остапчук.

Отметим, Владимир и Елена расстались после 12 лет брака в августе 2019-го. У них есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. В этом году телеведущий познакомился со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. Он сделал ей предложение 19 августа 2020 года в Стамбуле.

Владимир Остапчук сделал предложение любимой Кристине Горняк Fashion Diplomacy

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапчук подарил своей любимой автомобиль Range Rover, стоимость которого составляет 1,4 млн гривен. Однако пользователи соцсети раскритиковали его поступок.