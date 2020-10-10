Остапчук трогательно поздравил невесту с днем рождения и признался ей в любви

Obozrevatel Люди 11:38, 10.10.2020 Обновлено: 11:41, 10.10.2020

Украинский ведущий Владимир Остапчук трогательно поздравил свою невесту Кристину Горняк с днем рождения.

На странице в Instagram шоумен опубликовал черно-белое фото с избранницей и чувственно признался в любви. Ведущий в честь дня рождения возлюбленной посвятил ей стих.

"Я смотрю на тебя, как весеннее солнце на первые цветы. Я любуюсь тобой, как черно-белыми фильмами Феллини. Я восхищаюсь Тобой, как глаза восхищаются горными пиками и закатами на Амалфи. Я горжусь тобой, как гордятся своими детьми. Я люблю тебя, как... С твоим днём, милая", – подписал фото артист.

Владимир Остапчук трогательно поздравил свою невесту Кристину Горняк с днем рождения.

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям и отметили, что они идеальная пара.

Поклонники присоединились к поздравлениям.
Фанаты отметили, что Остапчук и Горняк идеальная пара.
Пользователи сети также поздравили невесту Остапчука с днем рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста Остапчука назвала причину спешки со свадьбой.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В центре Киева устроили автопробег с криками "Карабах!" и стрельбой. Фото и видео

В "Слуге народа" заявили о "неизбежном" объединении с ОПЗЖ. Видео

Появились подробности о состоянии больного коронавирусом Порошенко

Суд отказался наказать Зеленского из-за скандала с мэром Черкасс

В Запорожье работник СМИ насиловал 3-летнюю девочку "ради журналистского расследования"