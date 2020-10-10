Остапчук трогательно поздравил невесту с днем рождения и признался ей в любви

Украинский ведущий Владимир Остапчук трогательно поздравил свою невесту Кристину Горняк с днем рождения.

На странице в Instagram шоумен опубликовал черно-белое фото с избранницей и чувственно признался в любви. Ведущий в честь дня рождения возлюбленной посвятил ей стих.

"Я смотрю на тебя, как весеннее солнце на первые цветы. Я любуюсь тобой, как черно-белыми фильмами Феллини. Я восхищаюсь Тобой, как глаза восхищаются горными пиками и закатами на Амалфи. Я горжусь тобой, как гордятся своими детьми. Я люблю тебя, как... С твоим днём, милая", – подписал фото артист.

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям и отметили, что они идеальная пара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста Остапчука назвала причину спешки со свадьбой.