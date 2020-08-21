Остапчук повздорил с хейтерами из-за предложения возлюбленной

Пользователи соцсети раскритиковали телеведущего Владимира Остапчука за то, что он сделал предложение своей возлюбленной Кристине Горняк. Знаменитость злобно ответил хейтерам.

Так, помолвка состоялась 19 августа в Стамбуле (Турция). Остапчук сделал предложение любимой на яхте и поделился снимками в Instagram. Однако пользователи соцсети не оценили его поступок и отметили, чтобы лучше финансово помогал бывшей жене Елене Войченко, воспитывающая их двоих детей.

Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа Instagram Кристины Горняк

Сам Владимир резко отреагировал на волну критики. Под публикацией о помолвке Остапчук начал гневно отвечать хейтерам, которые оставляли негативные комментарии. Например, телеведущий Вячеслав Соломка спросил, долго ли продержится этот союз. На это мужчина ответил: "Думаю дольше, чем твои отношения с телевидением".

"Малыш, не сиди в чужих Инстаграмах, иди домой, а лучше получи хоть какое-то образование и живи своей жизнью. Ну или всю жизнь ремонтируй машины и стесняйся своего имени, шейх. Выбор твой", – ответил другому подписчику Остапчук.

Телеведущий нарвался на критику из-за предложения любимой Instagram Владимира Остапчука

Телеведущего раскритиковали в сети Instagram Владимира Остапчука

Остапчук повздорил в сети из-за очередного бракосочетания Instagram Владимира Остапчука

Также знаменитость заподозрил, что с чужой страницы свой гневный комментарий оставила и его бывшая жена. Поэтому он посоветовал Елене не интересоваться его личной жизнью и забрать их детей в Киев, ведь они уже два месяца находятся у бабушек в Умани.

Остапчук гневно ответил в сети Instagram Владимира Остапчука

Отметим, Владимир и Кристина познакомилась на свадьбе, которую ведущий вел в Италии в 2019 году. Впоследствии они еще несколько раз пересекались на различных мероприятиях, после чего начали встречаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапчук подарил своей любимой автомобиль Range Rover, стоимость которого составляет 1,4 млн гривен. Однако пользователи соцсети раскритиковали его поступок.

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