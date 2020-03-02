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2 марта • обновлено в 11:23
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Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото

2.3т
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно объявил о разводе с женой Еленой, опубликовал новое фото, на котором его обнимает таинственная незнакомка.

Провокационной фотографией Остапчук поделился на личной странице в Instagram.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Instagram @vova_ostapchuk

Новости
"Ущербная д*ра": Остапчук унизил фанатов, обсуждающих его развод

"Весна – это любовь", – коротко подписал фото телеведущий.

Примечательно, что на снимке можно рассмотреть лишь руку лицо своей спутницы Владимир обрезал.

В комментариях поклонники принялись угадывать, чья рука на снимке.

"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото
"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото
"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото
"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото

Более того, некоторые пользователи предположили, что новой возлюбленной Остапчука является нотариус Кристина.

"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото
"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото
"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
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фил филька
фил филька
чья чья. каждый упорыш знает что это рука кремля))
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