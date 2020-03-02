"Чья рука?" Остапчук подогрел слухи о новом романе провокационным фото

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно объявил о разводе с женой Еленой, опубликовал новое фото, на котором его обнимает таинственная незнакомка.

Провокационной фотографией Остапчук поделился на личной странице в Instagram.

Владимир Остапчук Instagram @vova_ostapchuk

"Весна – это любовь", – коротко подписал фото телеведущий.

Примечательно, что на снимке можно рассмотреть лишь руку – лицо своей спутницы Владимир обрезал.

В комментариях поклонники принялись угадывать, чья рука на снимке.

Более того, некоторые пользователи предположили, что новой возлюбленной Остапчука является нотариус Кристина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

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