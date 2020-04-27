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27 апреля • обновлено в 21:36
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Остапчук поделился подробностями скандального развода

1.3т
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который высказался об отношениях с экс-женой Еленой Войченко, рассказал о своем скандальном разводе.

Подробностями он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Владимир Остапчук с бывшей женой

Владимир Остапчук с бывшей женой

"С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством когда есть дети. Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций. Детей безумно люблю, обеспечиваю, есть все официальные подтверждения, никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой. Я разведен. Так в жизни бывает и не только у меня. Давно не состою в прошлых отношениях, и честно говоря, за 8 месяцев страшно устал от этой темы", - заявил Остапчук.

Ребятки, судя по вашим комментам под предыдущим постом и самым частым задаваемым мне вопросам в личку, я просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ: 1. С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение. 2. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством когда есть дети. 3. Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций. 4. Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой. ⠀ Не предавал эту информацию огласке, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку. И не давать больше возможности спекулировать на этой теме. ⠀ Я разведён. Так в жизни бывает и не только у меня. Давно не состою в прошлых отношениях, и честно говоря, за 8 месяцев страшно устал от этой темы. ⠀ Желаю всем любви, внутренней гармонии, добра и счастья. ⠀ Обнял 😘

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук подогрел слухи о новом романе: телеведущий опубликовал фото, на котором его обнимала таинственная незнакомка.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Cachko Elena
Cachko Elena
все так легко и просто, была любовь, а сейчас нет ее...так бывает , будем гулять новую любовь искать
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