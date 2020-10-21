Остапчук, Павлик и Ани Лорак: семь самых скандальных разводов украинских звезд

Украинский телеведущий Владимир Остапчук всего лишь спустя год после скандального развода, заключил новый союз, что стало настоящей неожиданностью для украинского шоу-бизнеса. Не смогли сберечь семью Снежана Егорова и Антин Мухарский, Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный и многие звездные пары, которые казались эталоном семейного благополучия.

OBOZREVATEL собрал самые громкие и скандальные расставания украинских знаменитостей, которые потрясли мир шоу-бизнеса.

Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева вышла замуж за Тимофея Нагорного в 2004 году, а затем пара усыновила мальчика Вадима. Позднее в семье появилась дочь Каролина. Супруги и работали вместе – Нагорный и Подкопаева создали фонд и фестиваль "Золотая Лилия", олицетворяя собой практически идеальную семью.

Когда в 2009 году в прессу попала информация о разводе Нагорного и Подкопаевой, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Спортсменка комментариев в прессе не давала, но вот ее экс-супруг молчать не стал, сообщил, что в разводе виноват он сам и уехал на отдых с другой девушкой. Позднее появилась информация, что супруги расстались из-за долгов, которые возникли на фоне кризиса 2009 года. Говорили, будто бы Подкопаева отказалась разделить имущество для уплаты по кредитам, которые Нагорный брал для строительства спортивных объектов. Кроме того, сообщалось, что развод пары "пошел на пользу" политической карьере спортсменки.

В 2014 году, спустя пять лет после развода, Подкопаева пришла на эфир к Маше Ефросининой, где рассказала об угрозах со стороны экс-мужа и о других семейных неурядицах. Нагорный также не смолчал и сообщил, что охранник бывшей супруги сильно избил его.

Развод Лилии Подкопаевой и Тимофея Нагорного наделал шуму и спустя пять лет. https://www.livestory.com.ua/

Снежана Егорова и Антин Мухарский

Телеведущая Снежана Егорова и писатель Антин Мухарский поженились в 2006 году. Мухарский принимал участие в воспитании двух детей Егоровой от предыдущего брака, а за девять лет совместной жизни у них родилось еще два сына и дочь. 16 февраля 2015 года звездные супруги развелись, но конец семейной жизни стал началом настоящего кошмара.

Мухарский публично обвинил экс-супругу в том, что она не дает ему видеться с детьми, настраивает их против отца, а кроме того утверждал, что Егорова пьет и создает опасные ситуации для их детей. Позднее писатель также заявил, что бывшая жена требует огромные алименты, которые для него являются неподъемной суммой, и чтобы доказать это, устроил перформанс у здания суда, приехав абсолютно голым.

В отместку бывшему супругу, Егорова писала резкие послания ему в социальных сетях, открывала подробности личной жизни, а также неоднократно уличала Мухарского в пьянстве. Кроме того, из-за развода Егоровой пришлось уйти и с телеканала "Прямой" после того, как зрители, после проведенного опроса в эфире шоу, поддержали позицию Мухарского.

Антин Мухарский и Снежана Егорова до сих пор сражаются за детей. hochu.ua

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Ради счастья двоих в этой истории были сломаны две семьи. В ноябре 2012 года Вера Брежнева объявила о разводе с тогдашним супругом - бизнесменом Михаилом Киперманом, с которым воспитывала дочь Сару. В прессе эту тему обсуждали широко и в конце концов, СМИ нашли информацию, что Киперман постоянно ревновал Брежнему "к известному артисту". Спустя год, встретив Брежневу в компании музыканта Мариуса Вайсберга, пресса приписала им роман.

Однако, спустя два года – в октябре 2015 года внезапно выясняется, что певица Брежнева вышла замуж за композитора и автора популярной группы "Виа ГРА" Константина Меладзе. При этом, музыкант разорвал брак длинною в 19 лет и оставил супругу - Яну Сумм вместе с больным аутизмом сыном. Экс-жена Меладзе подобного не простила, на мировую идти не собиралась и активно давала интервью и комментарии об отношениях в семье, разводе и жизни с экс-мужем.

К счастью, спустя год после скандала, стороны пришли к согласию. Меладзе и Брежнева счастливы в браке, Яна Сумм открыла школу для детей, страдающих аутизмом, а сам музыкант помирился с бывшей супругой и активно участвует в жизни детей.

Констанстин Меладзе ушел к Брежневой после 19 лет брака. clutch.ua

Анна Седокова и Максим Чернявский

Седокова и Чернявский узаконили свои отношения 12 февраля 2011 года. Спустя полгода в семье родилась дочь Моника, а уже в октябре 2013 стало известно о расставании звездной пары. Первое время после развода все было хорошо, но в 2016 году разгорелся скандал.

Тогда экс-супруг Седоковой обвинил певицу в том, что она – плохая мать для его дочки, не уделяет детям должного внимания и потребовал, чтобы Монику отдали на воспитание ему. Результатом скандала стало то, что в дело вмешались органы юстиции США, запретившие Седоковой общаться с дочерью без адвоката и социального работника. Затем и вовсе Чернявский увез Монику к себе.

Через год конфликта пара смогла урегулировать отношения без суда. Результат - Моника постоянно проживает с мамой, но отец может приехать к ней в любое время. Праздники и каникулы девочка часто проводит с папой.

Анна Седокова и Максим Чернявский на светском мероприятии. Cosmo.ru

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу стали, поистине, главными героями прессы в конце 2018 - начале 2019 годов. Внешне счастливая и благополучная семья, в которой подрастала дочь София, также была примером для многих.

Но 30 июля 2018 Налчаджиоглу застигли врасплох в одном из ресторанов Киева: супруг Ани Лорак находился в компании тусовщицы Яны Беляевой, которую нежно обнимал и пел с ней караоке. Хотя видео разлетелось по Интернету, ни Лорак, ни ее супруг не комментировали ситуацию.

О том, как на самом деле сложились отношения пары в тот период, можно только догадываться. Но пока Налчаджиоглу писал признания своей супруге в социальных сетях, Ани Лорак публиковала фото без кольца. Увы, чуда и примирения не случилось - 21 января 2019 года Налчаджиоглу и Лорак развелись, причем сам процесс занял всего 15 минут. А вот что осталось за кадром, так это процесс раздела имущества и опеки над дочерью Соней - об этом никто из экс-супругов так и не рассказал прессе.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочкой Соней. pinterest.com

Виктор Павлик и Катерина Репяхова

Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили в браке больше 10 лет, воспитывая вместе сына Павла. Когда осенью 2019 года выяснилось, что артист ушел из семьи и уже более трех лет скрывает тайный роман со своим концертным директором Катериной Репяховой, разгорелся настоящий скандал. Сам певец не комментировал ситуацию, заявив, что они с супругой остались друзьями. 10 июня 2020 года Павлик сообщил о свадьбе с Репяховой.

Но вот экс-супруга артиста молчать не собиралась. Созаева сообщила, что Павлик за период их брака неоднократно ей изменял и даже присылал фотографии своих любовниц. Кроме того, певец тратил на свой адюльтер семейные деньги. Экс-супруга отметила, что до Репяховой Павлик пять лет был в отношениях с концертным директором Татьяной, также был роман с 18-летней стюардессой. Всем своим женщинам он покупал дорогостоящие подарки. Именно поэтому Созаева уверена - у Репяховой к Павлику также меркантильный интерес.

"Ее маме купил айфон, а его мама с телефоном б/у простой марки. С его слов, на нее он потратил около 200 тысяч гривен за год, когда ухаживал! При этом отказывая всем своим родным - детям, жене, маме, племяннице", - рассказала бывшая жена певца.

Поклонников артиста возмутил и тот факт, что Павлик ушел из семьи, оставив больного сына: 20-летний Павел Павлик скончался в августе 2020 года после продолжительной борьбы с раком костей.

Виктор Павлик ушел от жены к концертному директору. https://sovet.kidstaff.com.ua/

Владимир Остапчук и Елена Войченко

Долгое время семья украинского телеведущего Владимира Остапчука и Елены Войченко была образцовой по всем параметрам: пара воспитывала дочь и сына, везде появляясь вместе. Однако, в октябре 2019 года в соцсетях всплыли документы, где указано, что супруги решили развестись. Шоумен вскоре подтвердил эту информацию, но более ничего комментировать не стал.

Спустя пару месяцев Елена Войченко прервала молчание и под постом Остапчука оставила эмоциональный комментарий, в котором намекнула на измены со стороны экс-супруга. Позднее она рассказала, что выплачивала долги шоумэна после развода, а также сообщила, что уже в период "Евровидения" экс-супруг пытался уйти к другой женщине, но спустя две недели вернулся. И подобное, по словам Войченко, было неоднократно.

О романе с Кристиной Горняк женщина также узнала случайно, увидев переписки в телефоне у мужа. В тот момент Войченко и решила окончательно поставить точку в семейной жизни. И хотя она неоднократно "прохаживалась" на тему нечестности Остапчука и даже сообщила, что бывший муж хочет лишить ее опеки над детьми, спустя год после скандала с разводом, Остапчук и Горняк официально оформили отношения.

Свадьба телеведущего состоялась в ресторане под Киевом, в присутствии 45 гостей, а вечером всех со своим шоу развлекала Верка Сердючка.