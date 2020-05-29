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29 мая • обновлено в 14:37
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Остапчук отреагировал на обвинения экс-жены, что он ищет новую маму детям

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук отреагировал на заявление бывшей жены Елены Войченко о том, что он ищет новую маму своим детям.

В комментарии изданию НВ Style шоумен назвал выказывание экс-жены ложью.

Владимир Остапчук и Елена Войченко

Владимир Остапчук и Елена Войченко

kp.ua

"Это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, это недопустимым! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка", – сказал Остапчук.

Елена Войченко с детьми

Елена Войченко с детьми

segodnya.ua

Кроме того, шоумен прокомментировал решение провести психологическую экспертизу:

"Во-первых, я хочу опровергнуть информацию, распространяемую в СМИ, о том, что я якобы подал заявление на проведение психологической экспертизы своей бывшей жены. Такого документа не существует и не существовало никогда. Единственный документ, на данный момент находящийся в органах опеки, это мое заявление об установлении порядка общения с детьми. На сегодняшний день мы с Еленой еще не договорились об этом. Я очень люблю своих детей и хочу продолжать заниматься их воспитанием, поэтому хочу иметь законные основания видеть детей, хотя бы по установленному графику, который я предложил в своем заявлении. По закону при решении подобных споров судом и органами опеки принимается во внимание множество факторов, например, условия проживания детей. Кроме того, одним из таких факторов является состояние психического здоровья обоих родителей. Это всего лишь часть процедуры установления порядка общения с детьми".

Владимир Остапчук и Елена Войченко

Владимир Остапчук и Елена Войченко

liza.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной Кристиной Горняк.

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Автор
Анна Михно
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
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