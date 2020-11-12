Остапчук откровенно рассказал, был ли роман с "холостячкой" Мишиной

София Ковнир Люди 18:25, 12.11.2020 Обновлено: 18:43, 12.11.2020

Украинский телеведущий Владимир Остапчук прокомментировал слухи о романе с "холостячкой" Ксенией Мишиной.

Такую сплетню в сети пустили в прошлом году. Об этом звезда рассказал корреспонденту OBOZREVATEL.

"В том году ходила сплетня, что у меня роман с Ксенией Мишиной. Получается, я успел раньше всех пацанов из шоу "Холостячка" (смеется). Это, конечно же, неправда", – сообщил ведущий.

Остапчук откровенно прокоментировал роман с "холостячкой" Ксенией Мишиной
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Напомним, Остапчук и Мишина были участниками в прошлогоднем выпуске шоу "Танці з зірками". В СМИ распространилась информация о том, что Ксения и Владимир вместе отдыхали в Вене, где их подловили во время поцелуев и объятий. Якобы именно роман с Мишиной и стал причиной развода Остапчука.

Но позже актриса рассказала, что у нее нет никаких отношений с телеведущим и все это лже-информация.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что очень любит детей и хотела бы в ближайшее время стать матерью.

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