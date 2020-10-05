Остапчук обвинил шоу Осадчей в обмане и рассказал, сколько денег тратит на детей

Юля Ухина Люди 15:07, 5.10.2020 Обновлено: 15:14, 5.10.2020

Украинский телеведущий Владимир Остапчук обвинил создателей программы "Світське життя" во лжи, связанной с его детьми и бывшей женой Еленой Войченко.

Так, в недавнем интервью ведущая Екатерина Осадчая спросила Владимира о том, правда ли, что он после развода с Еленой не дает денег на детей, но подарил своей невесте Кристине Горняк автомобиль за $50 тыс. Вместо настоящего ответа, как отметил Остапчук, где он рассказал, что любит своих детей и финансово им помогает, "Світське життя" продемонстрировало ответ на другой вопрос – зачем Горняк выставляет в соцсетях свое дорогое авто. Об этом знаменитость заявил в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Остапчук с детьми
Instagram Владимира Остапчука

"Наверное, чтобы придать "скандальности" ситуации "Світське життя" решило сделать для меня очень странную вещь. Мой ответ на этот вопрос вырезали. Я сказал, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю о том, чтобы их покинуть, и обеспечиваю их. Зачем вы, создатели программы, выставляете это в таком свете? Что нам якобы наплевать на всех, мы такие ох***шие и публично говорим, что пофиг на детей вообще. Ради хайпа?" – отметил Остапчук.

Владимир Остапчук с детьми
Instagram Владимира Остапчука

Он также рассказал, сколько денег тратит на детей и показал скриншоты и чеки, подтверждающие выплаты Елене Войченко.

"Я достаточно неконфликтный человек. На многие вещи не реагирую в принципе, считаю это ниже достоинства. Но здесь – я в шоке. О том, что я якобы не даю денег бывшей семье, но при этом покупаю автомобиль в новую семью. Я плачу более 30 тыс. грн в месяц за частные школы и садик. Я плачу 25 тыс. грн за продукты, я покупаю одежду и провожу с детьми 2-3 дня в неделю. Это легко увидеть и не делать скандал там, где его нет. Если мужчина молчит и не реагирует на публичные выпады, это не значит, что все правда и он виноват", – подытожил Остапчук.

Instagram Владимира Остапчука
Instagram Владимира Остапчука
Instagram Владимира Остапчука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук признался, как психолог помог ему пережить развод.

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