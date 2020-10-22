Остапчук обратился к хейтерам и попросил себя хорошенько "прожарить"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук обратился к хейтерам и поблагодарил их за критику. Он объяснил, что если бы не их фразы "у тебя ничего не получится" и "та куда тебе", то он бы продолжал работать преподавателем в вузе.

Знаменитость также на своей странице в Instagram решил устроить игру для подписчиков. Остапчук попросил написать шутку о нем, а он выберет лучшую и подарит победителю приз.

"Вот пример: "Знаете почему Остапчук может стать директором B2B Jewelry? Потому что он эксперт в "разводах". Давайте хорошенько "прожарим" этого выскочку Остапчука", – заявил шоумен.

Остапчук попросил подписчиков пошутить о нем. Instagram Владимир Остапчук

Поклонники сразу же начали писать в комментариях шутки о телеведущем. Чаще всего они касались скандала вокруг его развода с Еленой Войченко.

"Ты лучше подари 100 долларов своим детям, ты ведь алименты не платишь", "Вова Остапчук забыл кодовое слово, и его продолжают женить", "Остапчук как Капитан Америка. Народ пытается критиковать, а ему хоть бы что – у него щит", – пошутили подписчики.

В сети написали шутки об Остапчуке. Instagram Владимир Остапчук

Поклонники написали шутки об Остапчуке. Instagram Владимир Остапчук

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Владимир Остапчук во второй раз женился. Его избранницей стала нотариус Кристина Горняк. Молодожены отмечали свадьбу в одном из загородных комплексов Киева.