Остапчук обратился к хейтерам и попросил себя хорошенько "прожарить"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук обратился к хейтерам и поблагодарил их за критику. Он объяснил, что если бы не их фразы "у тебя ничего не получится" и "та куда тебе", то он бы продолжал работать преподавателем в вузе.

Знаменитость также на своей странице в Instagram решил устроить игру для подписчиков. Остапчук попросил написать шутку о нем, а он выберет лучшую и подарит победителю приз.

"Вот пример: "Знаете почему Остапчук может стать директором B2B Jewelry? Потому что он эксперт в "разводах". Давайте хорошенько "прожарим" этого выскочку Остапчука", – заявил шоумен.

Поклонники сразу же начали писать в комментариях шутки о телеведущем. Чаще всего они касались скандала вокруг его развода с Еленой Войченко.

"Ты лучше подари 100 долларов своим детям, ты ведь алименты не платишь", "Вова Остапчук забыл кодовое слово, и его продолжают женить", "Остапчук как Капитан Америка. Народ пытается критиковать, а ему хоть бы что – у него щит", – пошутили подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Владимир Остапчук во второй раз женился. Его избранницей стала нотариус Кристина Горняк. Молодожены отмечали свадьбу в одном из загородных комплексов Киева.