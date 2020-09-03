Остапчук о высмеивании шоу-бизнеса: это очень странный и циничный мир

Популярный украинский шоумен, ведущий и стендап-комик Владимир Остапчук рассказал, почему в своих стендапах высмеивает шоу-бизнес и собственную семейную жизнь.

Так, 4 сентября в Киеве состоится первая стендап-вечеринка Остапчука под названием "Неудобный" Stand Up". По словам артиста, он будет шутить об эмиграции, отношениях, хейтерах, украинских зах и других “животрепещущих” темах. В комментарии дляOBOZREVATEL Владимир Остапчук рассказал, почему он так активно шутит на тему шоубиза.

"Так как телевидение и шоу-бизнес – это моя работа, то понятно, что я люблю шутить и говорить об этом. Ведь это очень странный и порой циничный мир. Помню, как-то на съемках одного телепроекта, где я был ведущим, побили нашу съемочную группу. Я звоню продюсеру – объясняю. И что слышу в ответ? "Сколько вас били? Всего 30 секунд? Ну, сюжет мы из этого не сделаем, а вот в анонс пойдёт. Надо было хотя бы минуту, чтоб вас лупили", – отметил ведущий.

Остапчук рассказал, почему шутит о шоу-бизнесе. Пресс-служба Володимира Остапчука

Отметим, Владимир Остапчук начал заниматься стендапом несколько лет назад в Канаде, пробуя себя на открытых микрофонах. Сейчас же, как подчеркнул шоумен, он может многое рассказать своему зрителю.

"К 35-ти годам своей жизни я дошел с багажом личного опыта, о котором хочу рассказать под призмой юмора. Семейная жизнь, развод, дети, новые отношения, публичная жизнь и бытовые моменты – я хочу быть честным и открытым со зрителем. И стендап – лучшая форма, чтобы об этом сказать",– поделился Остапчук.

Владимир Остапчук выступит в Киеве. Пресс-служба Остапчука

Примечательно, на вечеринке свои авторские "спешлы" также представят Бекир Мамедиев – stand-up комик, резидент "Гуднайт клаб" на 1+1, Никита Шевчук – наиболее успешный комик Одессы, дважды победитель "Рассмеши Комика" и ведущий "Хеппі Ранок" на Хіт FM, а также Настя Дерская – стендап-комикесса ("Stand Up Клуб", "Подпольный стендап"), победительница "Рассмеши Комика" и другие.

Владимир Остапчук выступит 4 сентября в 19:00 в киевском клубе Syndicate.

Владимир Остапчук даст первый стендап в Киеве. Пресс-служба Остапчука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук прокомментировал обвинения в хайпе на скандале с разводом и новом романе. Ведущий официально развелся со своей женой в начале 2020 года. У пары – двое детей.

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