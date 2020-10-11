Остапчук о личном: я пересобрал себя, как Lego, не лезу в грязь

Украинский шоумен, стендап-комик и ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук совсем скоро женится во второй раз. Свадьба состоится 15 октября, меньше чем через два месяца после помолвки со своей избранницей Кристиной Горняк.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Остапчук дал откровенные ответы перед свадьбой. Звезда признался, как изменила его возлюбленная, а также рассказал о личных моментах, о грядущей свадьбе и о том, как дети отреагировали на новую спутницу ведущего.

Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина. Пресс-служба

– Расскажите, как изменилась ваша жизнь, когда вы встретили Кристину? Изменилось ли что-то в вас?

– Кардинально. Знаете, я действительно считаю, что за этот год я пересобрал себя, как конструктор "Лего". Я чувствую, что во многом: как любящий отец, как мужчина, как профессионал – я стал другим, еще более осознанным, взрослым и решительным. И Кристина стала катализатором многих тектонических сдвигов. Она мотивирует, она вдохновляет, она советует и заботится. Мы – партнеры, мы – друзья, мы – влюбленные, мы дополняем друг друга.

В 35 я вдруг ощутил, что жизнь выходит на новый уровень. Но при этом я все тот же Вова – простой парень, надежный друг и мужчина, который делает спокойные, выверенные поступки. Не лезет в грязь, не отвечает на провокации и не осуждает. Время расставит все на свои места. С Кристиной в моей жизни появилась мудрость и уверенность в том, что вместе мы сможем все!

Остапчук вместе с возлюбленной. Пресс-служба

– Владимир, расскажите, чем вас привлекла Кристина? Чем она отличается от других девушек?

– Сейчас все подумают, что я пою оды (улыбается). Я никогда не сравниваю людей, мы все разные в разные периоды и с разными людьми. Но я безумно счастлив, что мы встретились с Кристиной именно сейчас. Заботливая, мудрая, независимая, self-made, красивая, проницательная, честолюбивая и жизнерадостная. И еще у нее феноменальное чувство юмора. Этого пока достаточно, вы и так открыли ящик Пандоры.

Владимир Остапчук с Кристиной Горняк. Пресс-служба

– Владимир, вы ревнивый? А Кристина ревнует вас к поклонницам?

– Кристина очень желанная среди мужчин, но мы не даем друг другу поводов, принимая факт интереса со стороны противоположного пола. Это нормально, но на наши отношения это не влияет.

– Появились у вас уже какие-то семейные традиции?

– Мы только создаем семью. Но мы договорились о правилах: мы встречаем утро с улыбкой, мы стараемся каждый день завтракать и ужинать вместе. Хотим делать воскресные обеды с друзьями: мы любим шумные компании. И главное – мы стараемся дарить друг другу эмоции: прогулки, путешествия, мастер-классы...

Владимир Остапчук рассказал о личной жизни. Пресс-служба

– В каждой семье иногда возникают ссоры и недопонимание, как вы справляетесь с ними? Кто первым из вас идет мириться?

– Да, вы правы: все иногда ссорятся или недопонимают. Мы с Кристиной о многих вещах договорились "на берегу", мы оговорили, что другому больно, неприемлемо или наоборот необходимо. Но даже если и возникают какие-то неприятные моменты, единственное правило, которое работает в этой ситуации – говорить. Не нужно держать в себе какие-то "но", а находить смелость высказать свое внутреннее недовольство. Это единственный путь в здоровых отношениях. И еще не бояться признать ошибки и обратиться за помощью, сказать: "Помоги мне, мне больно".

Я периодически хожу к психологу. Не столько для хороших отношений, а больше из-за своих старых болей или страхов. Это абсолютно нормально. И еще: уважайте личное пространство и жизнь партнера. Не старайтесь сделать его/ее своим узником. Дайте воздух, ведь двум людям хорошо вместе, если им хорошо и по-отдельности.

Остапчук с детьми: Эмилией и Эваном. Пресс-служба

–​​​​​​​ Часто вас спрашивают о будущих детях с Кристиной? Готовы ли вы к пополнению в семье?

– Да, мы готовы. Дети – это прекрасно, поверьте папе двоих.

–​​​​​​​ У вас скоро знаменательный праздник – свадьба. Как будет проходить торжество? В Киеве? Много ли будет гостей?

– Да, уже совсем скоро, в середине октября. Свадьба будет проходить в ресторане недалеко от Киева. Это наш праздник, будут только родители и наши близкие друзья, те, кого мы рады видеть на празднике.

–​​​​​​​ Кто оформляет вашу свадьбу? Доверились профессионалам или взяли все в свои руки?

– Я в этом бизнесе уже много лет. Знаю многих профессионалов своего дела, но команда, которой мы доверились, сделала невозможное – организовала свадьбу буквально за неделю. "Love agency", вы – крутые.

И никаких "сами"! На своей свадьбе я хочу плясать и отрываться, а не думать о множестве сложных организационных моментов.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженятся 15 октября Пресс-служба

–​​​​​​​ После свадьбы Кристина возьмет вашу фамилию?

– Да, Остапчуков станет больше.

–​​​​​​​ Владимир, вы сейчас часто видитесь с детьми? У вас какой-то есть график с Еленой?

– Графика пока что нет, я провожу с ними 2-3 дня в неделю. Если это будний день, забираю со школы и садика, гуляем, ходим на шоппинг, на аттракционы или гуляем во дворе. Стараемся с Леной решать все на неделю вперед. Но мы оба на работах, и иногда происходит так: "Я сегодня заберу детей" – "Да, конечно".

Рад тому, что детки уже рядом, в Киеве, потому что практически все лето они были "на природе у бабушек".

Владимир Остапчук с детьми. Пресс-служба

–​​​​​​​ Как дети восприняли вашу новую избранницу и новость о том, что у вас свадьба?

– Я долго изучал этот момент, советовался с психологами. Знаете, дети иначе воспринимают взрослые отношения. Мы с первой супругой долго готовили их, много разговаривали. И в итоге в начале лета мы вчетвером – Эмилия, Эван, я и Кристина – провели отличные выходные, детки познакомились с Крис. И 7-летняя Эмилия очень тепло отнеслась к Кристине при первой же встрече. А теперь постоянно спрашивает о ней.

Меня, как отца, это очень радует. Я восхищаюсь и самой Кристиной, как она приняла моих детей: она постоянно напоминает об игрушках или предлагает идеи для нашего с ними времяпрепровождения, выбирает стильные вещи в магазинах.

Владимир Остапчук с дочерью. Пресс-служба

–​​​​​​​ Как вы считаете, в чем секрет идеальных отношений?

–​​​​​​​ В понимании того, что идеальных отношений не существует, как и идеальных людей. Мы все со своими страхами, болями и историями. А вот правило здоровых отношений простое и сложное одновременно: принять человека таким, какой он есть, говорить обо всем честно и откровенно.

–​​​​​​​ По вашему мнению, почему чаще всего разводятся пары? В чем чаще всего причина?

–​​​​​​​ Это как в "Анне Карениной": "Все несчастливые семьи несчастны по-своему". Нет определенного ответа на этот вопрос: у каждой пары свои причины, свои боли. Может, прошла любовь, может, пришло время честно сказать: "Мы будем счастливы, но уже отдельно".

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