Украинский телеведущий Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной Кристиной Горняк.

Так, артист опубликовал в своих Instagram-сторис видео, на котором девушка позировала в белом платье и с кольцом на безымянном пальце правой руки. К слову, пока Кристина работала на камеру с фотографами, Владимир напевал марш Мендельсона (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Что, правда? Да? А что ты сказала", – спросил Остапчук у своей избранницы. А она свою очередь продемонстрировала на камеру кольцо.

Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной Фото: instagram/vova_ostapchuk

Кристина Горняк показала обручальное кольцо Фото: instagram/vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук впервые показал новую возлюбленную Кристину Горняк. Более подробно о том, как она выглядит и что о ней известно – читайте здесь.