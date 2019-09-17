"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд

Российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера Павла Устинова, которого суд в Москве приговорил на 3,5 года колонии общего режима. Так, его задержали якобы за то, что он вывихнул руку бойцу ОМОНа во время акции 3 августа в столице РФ.

Такое решение знаменитости назвали "несправедливостью и беспределом". На своих страницах в Instagram они начали писать посты под хештегом #свободупавлуустинову.

Павел Устинов Фото: tass.ru

Скандальная телеведущая Ксения Собчак заявила, что Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года. Она отметила, что такой приговор был вынесен актеру судом, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение.

"Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года. Делается все, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором — заткнуться и разойтись по домам, или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать "я — не согласен", — написала Собчак.

Также актриса Кристина Асмус призвала власти РФ "остановить этот вопиющий беспредел".

"Сегодня актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за то, что сотрудник ОМОНа вывихнул себе плечо, когда задерживал его! У Павла не было плаката, он не выкрикивал никаких лозунгов. А просто стоял на Тверской и ждал друга. Видео задержания (которое судья отказался смотреть и впаял реальный срок) есть в сети! Остановите этот вопиющий беспредел", — написала Асмус.

Актриса Елизавета Боярская и певец Сергей Лазарев также поддержали коллег и написали, что приговор, который был вынесен Павлу — это ошибка.

"Тот парень, у которого вывих плеча, неужели ты сможешь спокойно спать, зная, что ни за что сидит человек? Совесть еще осталась какая-то? Остановитесь, пожалуйста!", — написала актриса Юлия Пересильд.

"У меня в памяти еще дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился (на его защиту). Мне кажется, мы тоже так можем", — заявил в своем обращении актер Никита Ефремов.

Также отметим, что скандальный музыкант Сергей Шнуров написал стих в поддержку задержанного Устинова.

В зале суд. Глаза, как стразы,

Светятся у прокурорши.

Поняла давно и сразу,

Как из горя сделать горше.

Прокурорши все милашки,

Лишь добра хотят парнишке,

Отправляют в каталажку,

Посидеть, где ходят мишки.

"Это вам не по бульварам,

Дикой ненасытной сварой

Закусив Клико омаром,

Бить гуманнейший ОМОН!"

Ясно все, и тем не менее,

У людей другое мнение.

Есть на счет, на ваш, сомнение,-

Вы в своем уме? Комон?

Шоумен Максим Галкин также высказался по поводу задержания Павла.

К флэшмобу в поддержку Павла Устинова присоединился шоумен Максим Галкин. Видео: maxgalkinru pic.twitter.com/otCRAH6tjA — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 17, 2019

В свою очередь певец Влад Топалов заявил, что не верит в невиновность Павла и "не согласен со всей этой волной поддержки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября по Москве прокатилась волна задержаний людей, связанных с протестами.

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