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17 сентября • обновлено в 11:24
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"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд

1.7т Читать материал на украинском

Российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера Павла Устинова, которого суд в Москве приговорил на 3,5 года колонии общего режима. Так, его задержали якобы за то, что он вывихнул руку бойцу ОМОНа во время акции 3 августа в столице РФ.

Такое решение знаменитости назвали "несправедливостью и беспределом". На своих страницах в Instagram они начали писать посты под хештегом #свободупавлуустинову.

Павел Устинов

Павел Устинов

Фото: tass.ru

Скандальная телеведущая Ксения Собчак заявила, что Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года. Она отметила, что такой приговор был вынесен актеру судом, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение.

"Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года. Делается все, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором — заткнуться и разойтись по домам, или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать "я не согласен", — написала Собчак.

"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд
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Также актриса Кристина Асмус призвала власти РФ "остановить этот вопиющий беспредел".

"Сегодня актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за то, что сотрудник ОМОНа вывихнул себе плечо, когда задерживал его! У Павла не было плаката, он не выкрикивал никаких лозунгов. А просто стоял на Тверской и ждал друга. Видео задержания (которое судья отказался смотреть и впаял реальный срок) есть в сети! Остановите этот вопиющий беспредел", — написала Асмус.

"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд

Актриса Елизавета Боярская и певец Сергей Лазарев также поддержали коллег и написали, что приговор, который был вынесен Павлу — это ошибка.

"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд
"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд

"Тот парень, у которого вывих плеча, неужели ты сможешь спокойно спать, зная, что ни за что сидит человек? Совесть еще осталась какая-то? Остановитесь, пожалуйста!", — написала актриса Юлия Пересильд.

#павелустинов#остановитесь #такнельзя Нельзя так... так нельзя... как можно сажать человека на 3,5 года ? Ни за что.. это все вернётся к тем, кто это делает... а Вы не боитесь? Тот парень, у которого вывих плеча, неужели Ты сможешь спокойно спать, зная, что сидит человек ? Неужели? Ну мы же все люди? Или???!!!! И я даже не про систему сейчас, я про людей? Совесть ещё осталась какая- то??? Остановитесь пожалуйста! #свободупавлуустинову

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"У меня в памяти еще дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился (на его защиту). Мне кажется, мы тоже так можем", — заявил в своем обращении актер Никита Ефремов.

Также отметим, что скандальный музыкант Сергей Шнуров написал стих в поддержку задержанного Устинова.

В зале суд. Глаза, как стразы,

Светятся у прокурорши.

Поняла давно и сразу,

Как из горя сделать горше.

Прокурорши все милашки,

Лишь добра хотят парнишке,

Отправляют в каталажку,

Посидеть, где ходят мишки.

"Это вам не по бульварам,

Дикой ненасытной сварой

Закусив Клико омаром,

Бить гуманнейший ОМОН!"

Ясно все, и тем не менее,

У людей другое мнение.

Есть на счет, на ваш, сомнение,-

Вы в своем уме? Комон?

"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд

Шоумен Максим Галкин также высказался по поводу задержания Павла.

В свою очередь певец Влад Топалов заявил, что не верит в невиновность Павла и "не согласен со всей этой волной поддержки".

"Остановите этот беспредел!" Приговор актеру в России взбудоражил звезд

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября по Москве прокатилась волна задержаний людей, связанных с протестами.

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Место
Россия
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Serov Oleg
Serov Oleg
полицейских нельзя даже трогать,не то что наносить травмы...это знают во всем цивилизованном мире....мы никогда не будем укрозверинцем..
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Виня Ксения
Виня Ксения
Serov Oleg, хотелось бы посмотреть, как тебя или твоего ребенка кинут просто так за решетку и дадут реальный срок. И как ты тогда запоешь... А так и будет, фашист.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Serov Oleg, а полицейским на рассее можно трогать, избивать, кидать в каталажку всех подряд, даже если человек невиновен. Рассея - фашистское государство с фашистом-сцарьком во главе.
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