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"Остановить дым не мог никто!" Во время выступления Веры Брежневой произошло ЧП

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Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку (Азербайджан) произошло ЧП — сбой пиротехнической системы.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Во время выступления на "Жаре" случился сбой пиротехнической системы. Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто", — написала Брежнева.

"Остановить дым не мог никто!" Во время выступления Веры Брежневой произошло ЧП

Вера Брежнева

Фото из Instagram

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Также певица добавила, что несмотря на происшествие, ее номер решили не прерывать.

"Номер решили не прерывать и правильно сделали. Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала", — подытожила Брежнева.

Интересный случай 💙 Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼‍♀️ но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала 🔥🤪 #жара2019 #любитедругдруга

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева продемонстрировала грудь в откровенном топе, за что ее раскритиковали в сети.

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Персона
Вера Брежнева
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