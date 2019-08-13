"Остановить дым не мог никто!" Во время выступления Веры Брежневой произошло ЧП

Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку (Азербайджан) произошло ЧП — сбой пиротехнической системы.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Во время выступления на "Жаре" случился сбой пиротехнической системы. Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто", — написала Брежнева.

Вера Брежнева Фото из Instagram

Также певица добавила, что несмотря на происшествие, ее номер решили не прерывать.

"Номер решили не прерывать и правильно сделали. Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала", — подытожила Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева продемонстрировала грудь в откровенном топе, за что ее раскритиковали в сети.

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