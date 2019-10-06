Главная Новости
7 октября • обновлено в 02:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Остановись, что ты творишь?!" Кароль возбудила фанатов огромной грудью

1.2т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", поразила поклонников откровенным нарядом в седьмом выпуске, который состоялся на СТБ 6 октября.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram, вызвав волну восхищения среди фолловеров. Так, Кароль пришла на мероприятие в роскошном черном платье с глубоким декольте, подчеркнувшим огромную грудь, и большим разрезом от бедра.

Пышный бюст Тины Кароль

Пышный бюст Тины Кароль

instagram/tina_karol

Изюминка в наряде состояла в разрезах на туловище, а также в металлических вставках. Образ дополнили черные лодочки и женственная прическа. В описании к фото сказано, что артистка была в платье популярного грузинского модельера из Лондона Давида Кома (David Koma).

Тина Кароль с глубоким декольте

Тина Кароль с глубоким декольте

instagram/tina_karol

Фигура Кароль вызвала ажиотаж в сети. Пользователи, как это довольно часто бывает, похвалили жгучую блондинку и ее образ.

"Какие ноги", "Богиня", "Я умираю", "Дай дожить до завтра", "Вот это взгляд", "Девушка, вы ослепительны", "Тина, остановись", "Что ты творишь с нами", "Признайтесь, что вы не только на ноги смотрите", – отреагировали поклонники.

Тина Кароль сверкнула огромной грудью

Тина Кароль сверкнула огромной грудью

instagram/tina_karol

Образ Тины Кароль на шоу "Танці з зірками"

Образ Тины Кароль на шоу "Танці з зірками"

instagram/tina_karol

Тина Кароль показала длинные ноги

Тина Кароль показала длинные ноги

instagram/tina_karol

Тина Кароль в роскошном платье

Тина Кароль в роскошном платье

instagram/tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram/tina_karol

"Остановись, что ты творишь?!" Кароль возбудила фанатов огромной грудью
"Остановись, что ты творишь?!" Кароль возбудила фанатов огромной грудью
"Остановись, что ты творишь?!" Кароль возбудила фанатов огромной грудью
"Остановись, что ты творишь?!" Кароль возбудила фанатов огромной грудью
"Остановись, что ты творишь?!" Кароль возбудила фанатов огромной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом выпуске Кароль появилась в черном платье с таким глубоким декольте, через которое грудь можно было рассмотреть даже издалека.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Raider Raider
Raider Raider
Ні як не можу визначиться, хто вона повія, або співачка ... Просто той хто має талант, співає і дарує свій голос людям, а тому кому не вистачає таланту, починає продавати сiськи жопу, морду, скандали та інше ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel