"Остановись, что ты творишь?!" Кароль возбудила фанатов огромной грудью

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", поразила поклонников откровенным нарядом в седьмом выпуске, который состоялся на СТБ 6 октября.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram, вызвав волну восхищения среди фолловеров. Так, Кароль пришла на мероприятие в роскошном черном платье с глубоким декольте, подчеркнувшим огромную грудь, и большим разрезом от бедра.

Пышный бюст Тины Кароль instagram/tina_karol

Изюминка в наряде состояла в разрезах на туловище, а также в металлических вставках. Образ дополнили черные лодочки и женственная прическа. В описании к фото сказано, что артистка была в платье популярного грузинского модельера из Лондона Давида Кома (David Koma).

Тина Кароль с глубоким декольте instagram/tina_karol

Фигура Кароль вызвала ажиотаж в сети. Пользователи, как это довольно часто бывает, похвалили жгучую блондинку и ее образ.

"Какие ноги", "Богиня", "Я умираю", "Дай дожить до завтра", "Вот это взгляд", "Девушка, вы ослепительны", "Тина, остановись", "Что ты творишь с нами", "Признайтесь, что вы не только на ноги смотрите", – отреагировали поклонники.

Тина Кароль сверкнула огромной грудью instagram/tina_karol

Образ Тины Кароль на шоу "Танці з зірками" instagram/tina_karol

Тина Кароль показала длинные ноги instagram/tina_karol

Тина Кароль в роскошном платье instagram/tina_karol

Тина Кароль instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом выпуске Кароль появилась в черном платье с таким глубоким декольте, через которое грудь можно было рассмотреть даже издалека.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!