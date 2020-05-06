Останется без денег? Муж Гузеевой заявил о банкротстве ресторанного бизнеса

Супруг Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров рассказал о банкротстве ресторанов из-за эпидемии коронавируса. Так, он, как владелец ресторанного бизнеса заявил, что немногие кафе и рестораны переживут май 2020 года.

Кроме того, он подчеркнул, что люди боятся заказывать еду на дом. По мнению Бухарова, это грозит неминуемым банкротством и закрытием большинству ресторанов, пишет СтарХит.

59-летний Бухаров рассказал о кризисе ресторанного бизнеса, который отразился на всех заведениях без исключения. Как считает бизнесмен, заведениям и вовсе придется выживать, продавая шаурму и сэндвичи.

"Причин тому сразу несколько: во-первых, многие россияне, оставшись без привычных заработков, уже не могут позволить себе ходить в рестораны, во-вторых, большая часть ресторанов просто не могут перестроиться на дистанционную работу, ведь блюда из их меню не подлежат доставке. Некоторые блюда нужно есть непосредственно после приготовления, в горячем и свежем виде, например, стейки, которые через час просто превратятся в "подошву", — заявил супруг телеведущей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лариса Гузеева взбудоражила сеть архивным снимком. Так, телеведущая показала, как выглядела почти 30 лет назад.