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6 мая • обновлено в 23:02
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Останется без денег? Муж Гузеевой заявил о банкротстве ресторанного бизнеса

6.4т
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Супруг Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров рассказал о банкротстве ресторанов из-за эпидемии коронавируса. Так, он, как владелец ресторанного бизнеса заявил, что немногие кафе и рестораны переживут май 2020 года.

Кроме того, он подчеркнул, что люди боятся заказывать еду на дом. По мнению Бухарова, это грозит неминуемым банкротством и закрытием большинству ресторанов, пишет СтарХит.

Останется без денег? Муж Гузеевой заявил о банкротстве ресторанного бизнеса

59-летний Бухаров рассказал о кризисе ресторанного бизнеса, который отразился на всех заведениях без исключения. Как считает бизнесмен, заведениям и вовсе придется выживать, продавая шаурму и сэндвичи.

"Причин тому сразу несколько: во-первых, многие россияне, оставшись без привычных заработков, уже не могут позволить себе ходить в рестораны, во-вторых, большая часть ресторанов просто не могут перестроиться на дистанционную работу, ведь блюда из их меню не подлежат доставке. Некоторые блюда нужно есть непосредственно после приготовления, в горячем и свежем виде, например, стейки, которые через час просто превратятся в "подошву", — заявил супруг телеведущей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лариса Гузеева взбудоражила сеть архивным снимком. Так, телеведущая показала, как выглядела почти 30 лет назад.

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
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