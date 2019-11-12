Осталось полтора года: онколог дал Заворотнюк печальный прогноз

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк вполне может прожить от полутора до пяти лет. Он добавил, что, судя по сообщениям, у артистки вторичная глиобластома.

Это заболевание встречается реже, оно медленнее развивается и не настолько опасно. Об этом заявил хирург-онколог на условии анонимности, передает Дни.ру.

"Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45−50 лет", – заявил специалист.

По его словам, люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года.

"Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5% случаев", – отметил врач.

Он добавил, что слышал от коллег, что Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани.

"Теперь ей показан курс генной терапии. Семья актрисы говорила, что Настя не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Эта информация звучит очень обнадеживающе", – подчеркнул медик.

Анастасия Заворотнюк может прожить полтора года Eadaily

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