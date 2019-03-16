Осталась без мамы: как выглядит дочь умершей Началовой

У популярной российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта, осталась 12-летняя дочь Вера.

OBOZREVATEL собрал фотографии девочки на странице артистки в Instagram. Стоит отметить, что Вера Алдонина является дочерью Началовой и футболиста Евгения Алдонина.

Известно, что семья распалась через несколько лет после рождения малышки. Вера жила с мамой, которая любила ее фотографировать и показывать поклонникам.

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