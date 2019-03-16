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Осталась без мамы: как выглядит дочь умершей Началовой

13.1тЧитать материал на украинском

У популярной российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта, осталась 12-летняя дочь Вера.

OBOZREVATEL собрал фотографии девочки на странице артистки в Instagram. Стоит отметить, что Вера Алдонина является дочерью Началовой и футболиста Евгения Алдонина.

Известно, что семья распалась через несколько лет после рождения малышки. Вера жила с мамой, которая любила ее фотографировать и показывать поклонникам.

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Осталась без мамы: как выглядит дочь умершей Началовой
Осталась без мамы: как выглядит дочь умершей Началовой

Хочу искренне поблагодарить одно чудесное место в Москве , ведь День Рождения Веры для меня всегда особый день, и конечно, всегда хочется, чтобы все прошло идеально🙌🏻 В этом году мы отмечали его в необычном месте: ресторане @vermuteria_msk Сказать, что было вкусно и весело - не сказать ничего🔥И песен попели, и потанцевали! Было очень зажигательно,тепло и уютно. Атмосфера праздника была совершенно необыкновенная. Мы реально в восторге от всего🙏🏻 Спасибо Вере Эссен за уникальный торт!! Это было целое произведение искусства ❤ ⠀ И, конечно, без моих любимых друзей и нашей семьи наш зажигательный праздник не был бы таким: @larisa_dolina_, @karapylka @evgeny_aldonin , @gusrolan , @gusechkina , #family и все-все, кто был в этот вечер с нами🙌🏻Спасибо вам! ⠀ @vermuteria_msk, вы нас покорили! #юлияначалова #вермутерия

Допис, поширений Юлия Началова (@julianachalova)

Осталась без мамы: как выглядит дочь умершей Началовой
Осталась без мамы: как выглядит дочь умершей Началовой

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесдети
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