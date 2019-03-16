Осталась без мамы: как выглядит дочь умершей Началовой

У популярной российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта, осталась 12-летняя дочь Вера.
OBOZREVATEL собрал фотографии девочки на странице артистки в Instagram. Стоит отметить, что Вера Алдонина является дочерью Началовой и футболиста Евгения Алдонина.
Известно, что семья распалась через несколько лет после рождения малышки. Вера жила с мамой, которая любила ее фотографировать и показывать поклонникам.
Друзья мои ! Чудесный праздник ! Рождество Христово ! Я поздравляю всех Православных ! Начинается новый и очень хороший этап жизни 🎄🙏😘❤️ Всем добра ! Огромного счастья ! Благополучия ! Любви ! Искренних , радостных моментов ! Пусть все мечты сбываются ! 🎄🙏🎁💝 @_vera_aldo aldo ❤️ #юлияначалова #рождество #любовь #счастье #благополучие
Хочу искренне поблагодарить одно чудесное место в Москве , ведь День Рождения Веры для меня всегда особый день, и конечно, всегда хочется, чтобы все прошло идеально🙌🏻 В этом году мы отмечали его в необычном месте: ресторане @vermuteria_msk Сказать, что было вкусно и весело - не сказать ничего🔥И песен попели, и потанцевали! Было очень зажигательно,тепло и уютно. Атмосфера праздника была совершенно необыкновенная. Мы реально в восторге от всего🙏🏻 Спасибо Вере Эссен за уникальный торт!! Это было целое произведение искусства ❤ ⠀ И, конечно, без моих любимых друзей и нашей семьи наш зажигательный праздник не был бы таким: @larisa_dolina_, @karapylka @evgeny_aldonin , @gusrolan , @gusechkina , #family и все-все, кто был в этот вечер с нами🙌🏻Спасибо вам! ⠀ @vermuteria_msk, вы нас покорили! #юлияначалова #вермутерия
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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