"Остается молиться": в России раскрыли тайну болезни Началовой

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза считает, что состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в коме, ухудшилось из-за омолаживающих процедур.
Такое "экспертное" мнение он выразил в комментарии "Вечерняя Москва", рассказав, что у артистки проблемы с циркуляцией крови.
"Юлия, скорее всего, может дышать, просто мозг не дает такой команды. Так было с Женей Белоусовым. Она же не заядлая курильщица, а легкие не работают, значит, не работает функция легких. Как правило, это следствие проблем с сосудами головного мозга, а эти проблемы возникают от плохой фильтрации крови", — сказал Лоза.
По словам музыканта, причины сбоев у всех бывают разные. Юлия могла отравиться, перегрузить фильтрующую систему и так далее.
"Сейчас врачи подтвердили отказ почек. Все же очевидно было. Если рана на ноге не заживает, значит, плохо циркулирует кровь. У нее почти наверняка были некие омолаживающие процедуры, а они всегда "грузят" печень и почки. Если печень еще способна к регенерации, то почки надо основательно чистить, в первую очередь, покоем и специальной диетой", – добавил Лоза.
Юлия Началова
instagram@julianachalova
В завершении он решил подчеркнул, что нужно отменять антидепрессанты и позволить организму поднять кровоток за счет давления.
"Короче, лежать надо и кушать обезжиренные продукты. Правда, это надо было делать до того, как. Надо молиться за Юлию Началову", — сказал Лоза.
Юлия Началова
МК
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге.
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