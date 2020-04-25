"Остается молиться!" Друг Бабкиной раскрыл правду о ее состоянии

Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, чувствует себя уже лучше. Однако о полном ее выздоровлении говорить еще рано.

Об этом сообщил друг артистки, который пожелал остаться анонимным, передает Starhit. По словам мужчины, сейчас сложно сказать, как справится с заболеванием ослабленный организм Бабкиной, которой продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию. Поэтому он призвал всех неравнодушных сходить в церковь и помолиться за нее.

Надежда Бабкина Фото: Teleprogramma.pro

"Говорить о том, что состояние Надежды Георгиевны стабилизировалось окончательно, преждевременно. Сейчас у нее пограничное состояние: врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей. Остается молиться", – заявил друг певицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Надежда Бабкина заразила личного водителя и его семью коронавирусом. Об этом сообщил ее коллега по шоу на Первом канале Александр Васильев.

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