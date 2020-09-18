Основатель NEXTA о Коле Лукашенко: он готов стрелять в мирных людей, его "обработали"

Основатель белорусского оппозиционного СМИ NEXTA Степан Путило (Светлов) заявил, что младший сын пятого президента Беларуси Александра Лукашенко – Николай – является "соучастником преступлений своего отца против народа".

Об этом шла речь в интервью журналисту Юрию Дудь для YouTube-канала "вДудь". Путило также добавил, что выход Коли Лукашенко с автоматом Калашникова, который спровоцировал ажиотаж в сети, уже является доказательством того, что он сознательно поддерживает агрессивную политику своего отца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Коля Лукашенко занимается игрой на фортепиано, знает китайский и другие иностранные языки, ездит с папой по международным форумам – чем не идеальный в массовом понимании политик будущего? Я думаю, на это его и натаскивали. Но я не думаю, что белорусы за него на потенциальных выборах могут проголосовать, потому что очень большое значение имеет его фамилия. Если он выходит с "калашом", я думаю, он уже как соучастник считается. Значит, он готов стрелять в мирных людей", – высказался основатель NEXTA.

Степан Путило высказался о Коле Лукашенко. YouTube

Также он добавил, что ранее Александр Лукашенко называл своего младшего сына "главным оппозиционером в семье", однако сам журналист в это не верит. По словам Степана Путило, 16-летнего парня уже успели "обработать" так, что он считает всех оппозиционеров – провокаторами.

"До этого многие его назвали просто сыном, которого Лукашенко везде с собой таскает, и некоторые даже его жалели. Опять же, Лукашенко называет его главным оппозиционером в семье, но я в это не верю. Я думаю у него такая психологическая обработка пропагандистская, похлеще, чем там во внутренних войсках. Ну там уже все – кукловоды, НАТО, США, все это ему с детства вбивают в голову. Мы же все провокаторы в его понимании", –подытожил он.

Степан Путило и Дуль обсудили Колю Лукашенко. YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, младший сын Александра Лукашенко Николай якобы планирует переехать из Минска в Москву, где будет учиться в гимназии МГУ (Московский государственный университет). Летом 2020 года он поступил в лицей Белорусского государственного университета, но после того как студенты и преподаватели БГУ выступили против диктатуры Лукашенко и поддержали протесты, Лукашенко-младший забрал документы из учреждения.

Внучки Александра Лукашенко Анастасия и Дарья также забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.