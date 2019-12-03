"Ослепли?" Соколова сверкнула пышным бюстом в откровенном наряде

Украинская журналистка Янина Соколова порадовала поклонников новым откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram она показала синее платье с очень глубоким декольте, которое подчеркивает пышный бюст.

"Ослепли? Ну все красиво же, как всегда, потому что по-другому просто не умеем. Выпуск тоже сняли", – подписала она под кадрами.

Янина Соколова ослепила поклонников бюстом instagram/vecherssokolovoy

Поклонники Соколовой действительно были ослеплены красотой журналистки. В комментариях написали, что она прекрасно выглядит. "Обворожительная", "Вдохновения", "Вау", – отреагировали в сети.

Янина Соколова в откровенном платье instagram/vecherssokolovoy

Янина Соколова instagram/vecherssokolovoy

Янина Соколова – декольте instagram/vecherssokolovoy

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, как проходит процес примерки откровенных платьев перед эфиром. Ее стилист приносит такие наряды, из которых буквально вываливается грудь, потому приходится ушивать зону декольте.

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