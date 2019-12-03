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3 декабря • обновлено в 20:11
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"Ослепли?" Соколова сверкнула пышным бюстом в откровенном наряде

5.1т
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Украинская журналистка Янина Соколова порадовала поклонников новым откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram она показала синее платье с очень глубоким декольте, которое подчеркивает пышный бюст.

"Ослепли? Ну все красиво же, как всегда, потому что по-другому просто не умеем. Выпуск тоже сняли", – подписала она под кадрами.

Янина Соколова ослепила поклонников бюстом

Янина Соколова ослепила поклонников бюстом

instagram/vecherssokolovoy

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Поклонники Соколовой действительно были ослеплены красотой журналистки. В комментариях написали, что она прекрасно выглядит. "Обворожительная", "Вдохновения", "Вау", – отреагировали в сети.

Янина Соколова в откровенном платье

Янина Соколова в откровенном платье

instagram/vecherssokolovoy

Янина Соколова

Янина Соколова

instagram/vecherssokolovoy

Янина Соколова – декольте

Янина Соколова – декольте

instagram/vecherssokolovoy

"Ослепли?" Соколова сверкнула пышным бюстом в откровенном наряде

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, как проходит процес примерки откровенных платьев перед эфиром. Ее стилист приносит такие наряды, из которых буквально вываливается грудь, потому приходится ушивать зону декольте.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
фотографии фотосессия
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6
Комментарии
7
11
Смешно
5
Интересно
0
Печально
4
Трэш
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Poжа мepзкая, сиськи дряблые, сама гoвно
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a alexeyon
a alexeyon
Кристина Стефанова, ахаха... бычка ватная свое рыло всунула на украинский сайт... изыди за поребрик
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Qurd Boz
Qurd Boz
Oslepitelna Ee qpajdanskaya pozitsiya, i ya Ee za eto i lyublyu.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
a alexeyon, у в СМИ всё серьёзно, а тут поржать можно! У вас тут весело!
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a alexeyon
a alexeyon
Мельников Дмитрий, ватное чмо на вата сми свалило..
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