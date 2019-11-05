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5 ноября • обновлено в 09:49
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"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото

3.1т Читать материал на украинском

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, продемонстрировала поклонникам пикантное фото, на котором засветила грудь. Так, артистка позировала в белом топе и без белья.

Фото Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

Слава Каминская

Слава Каминская

instagram.com/babaslavka

Новости
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"Иногда мне кажется , что я Ванга. Могу предсказать тему обсуждения". - подписала фото певица.

"Слава, вы ослепительно красивая! Еще найдется ваш человек. Мы вас любим!", "Красивая грудь", "Это вы про кольцо на пальце?", "Супер", "Нереально красивая", "Очень красивое фото", - пишут в сети.

"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото
"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото
"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото
"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото
"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото
"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Слава Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

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Персона
Слава Каминская
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