"Ослепительно красивая!" Каминская засветила грудь на фото

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, продемонстрировала поклонникам пикантное фото, на котором засветила грудь. Так, артистка позировала в белом топе и без белья.

Фото Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

Слава Каминская instagram.com/babaslavka

"Иногда мне кажется , что я Ванга. Могу предсказать тему обсуждения". - подписала фото певица.

"Слава, вы ослепительно красивая! Еще найдется ваш человек. Мы вас любим!", "Красивая грудь", "Это вы про кольцо на пальце?", "Супер", "Нереально красивая", "Очень красивое фото", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Слава Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

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