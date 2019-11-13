Оскорбление сибиряков: в Госдуме отреагировали на шутки Галкина о Путине

Концерт российского комика Максима Галкина в Новосибирске, на котором он шутил о президенте РФ Владимире Путине и Владимире Жириновском, вызвал критику у депутатов Госдумы.

Так, представитель ЛДПР Дмитрий Савельев увидел в словах шоумена оскорбление россиян, активно участвующих в выборах, пишет TOP News.

Савельев считает, что "попытка Галкина перейти в такой тонкий жанр, как политическая сатира, явно не удалась", а причина тому "слабые представления об интеллектуальном юморе".

"Нам всем есть с кем сравнивать: Жванецкий, Задорнов, который тоже писал для самой разной публики, умел держать любой зал и в столице, и на периферии, часто шутил об очень спорных вещах, но он ни разу не доходил до прямого оскорбления своего зрителя", - говорит депутат.

Все выступление Максима Галкина в Новосибирске депутат Государственной думы называет сплошным "оскорблением сибиряков".

Как ранее писал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля, ведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении существует цензура.

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