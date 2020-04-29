Оскорбила евреев, поругалась с Гордоном: в какие скандалы попадала 56-летняя Ирина Фарион

Народный депутат VII созыва от партии "Свобода", языковед, политик и общественный деятель Ирина Фарион в среду 29 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 56 лет.

Фарион давно известна резкими высказываниями на разные социально-политические темы, из-за чего не раз попадала в громкие скандалы и конфликты. Подробнее о них рассказывает OBOZREVATEL.

Ирина Фарион facebook.com / Ирина Фарион

Ирина Фарион – известная противница государственного статуса русского языка в Украине. Так, еще десять лет назад, в июне 2010 года она заявила, что украинцы, которые называют родным языком русский, являются "украинцами-дегенератами", которых нужно привлекать к уголовной ответственности.

В 2012 году по инициативе Фарион был уволен водитель маршрутки во Львове, который отказался выключить русскоязычное радио по ее требованию.

Ирина Фарион также шокировала общественность тем, что поддержала убийства писателя Олеся Бузины и посла России в Турции Андрея Карлова.

Ирина Фарион скриншот видео

Кроме того, в марте 2019 года в своем Facebook Фарион публично оскорбила и пожелала смерти журналисту Дмитрию Гордону – после того, как тот признался, что не любит лидера украинского националистического движения Степана Бандеру. Фарион назвала Гордона "тварью", "врагом" и пожелала ему "сдохнуть в диких муках".

Сам Гордон расценил это как разжигание ненависти по этническому и языковому признакам, преследование свободы мнения и призыв к убийству. Он заявил, что написал заявление генеральному прокурору Украины, в СБУ и МВД.

"Фарион надо рассматривать как психически больного человека или же она является агентом ФСБ России. Такие, как Фарион, в переломные моменты нашей истории поднимают головы и начинают стравливать людей... Нет, чтобы успокоиться, дать стране окрепнуть, справиться с внешним врагом", – ответил Гордон в своем блоге.

Дмитрий Гордон скриншот видео

Отвечая Гордону на его обвинения о связи с ФСБ, Фарион в своем Facebook назвала Владимира Зеленского "быдляком", а людей, намеревающихся голосовать за него, "дебилами".

А уже в 2020 году Ирина Фарион попала в скандал из-за резкого высказывания в сторону евреев. В ответ на письмо израильского национального мемориала Холокоста о невозможности признания Митрополита Шептицкого праведником народов мира Фарион выругалась у себя в Facebook: "Как эти уроды опротивели! Организовали нам Голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и еще пихают свои грязные лапы к нашим выдающимся личностям".

Ирина Фарион Униан

Заявление Фарион прокомментировал директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский у себя в Facebook. Он подчеркнул, что политик оскорбила евреев. Под его публикацией пользователи оставили сотни гневных комментариев. Фарион назвали антисемиткой, городской сумасшедшей и отметили, что за такое высказывание ее необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Отметим также, Ирина Фарион долгое время категорически отрицала свое членство в КПСС, но осенью 2013 года это все же было подтверждено архивами. Политик признала этот факт и объяснила его тем, что в 1988 году вступила в КПСС "по мотивам карьерного роста", выйдя из партии уже в следующем 1989 году.

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