Оскароносная Эмма Стоун получила серьезную травму на концерте Spice Girls

Известная американская актриса Эмма Стоун во время концерта группы Spice Girls упала и сломала себе плечо.

Как пишет The Sun, 30-летняя Стоун пошла на концерт любимой группы вместе со своим бойфрендом – кинорежиссером Дэйвом Маккари и чтобы лучше видеть сцену и артисток, звезда решила вылезти на плечи своему любимому. Эмма так веселилась, что не удержалась и упала на землю.

Эмма не смогла удержаться на плечах любимого фото: ipr.com

Травмированная Стоун Instagram @spicegirls

"Она – преданная фанатка Spice Girls. Эмма бурно веселилась на концерте, сидя на плечах своего бойфренда, как вдруг неожиданно упала. Сначала думали, что это просто обычное падение, но теперь очевиден перелом", – рассказал инсайдер.

По его словам, Стоун необходимо быть в отличной физической форме для роли в фильме "Стервелла", который является продолжением фильма "101 далматинец".

Стоун фанатка Spice Girls Instagram @spicegirls

Эмма, которая исполняет главную роль в киноленте, не сможет вовремя приступить к работе, поскольку на восстановление здоровья ей понадобится 2 месяца лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эмма Стоун, которая была удостоена золотой статуэтки в номинации "Лучшая актриса" за роль в мюзикле "Ла-Ла-Лэнд", показалась в воскресенье, 4 марта 2018 года, на церемонии вручения премий "Оскар" без нижнего белья. Также Стоун призналась, что с детства страдает от панических атак.

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