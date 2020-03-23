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23 марта • обновлено в 21:28
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Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном

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Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, показал новое фото с новорожденным сыном.

Снимок артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном
"Это моя жизнь", - подписал снимок артист.

"Какие вы классные", "Наконец-то что-то адекватное", "Красивые какие", "Цени свою семью", "На маму похож", - комментируют фото поклонники артиста.

Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном
Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном
Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном
Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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