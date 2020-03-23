Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном

Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, показал новое фото с новорожденным сыном.

Снимок артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Это моя жизнь", - подписал снимок артист.

"Какие вы классные", "Наконец-то что-то адекватное", "Красивые какие", "Цени свою семью", "На маму похож", - комментируют фото поклонники артиста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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