Оскандалившийся с наркотиками Джиган показал фото с новорожденным сыном

Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, показал новое фото с новорожденным сыном.
Снимок артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
"Это моя жизнь", - подписал снимок артист.
"Какие вы классные", "Наконец-то что-то адекватное", "Красивые какие", "Цени свою семью", "На маму похож", - комментируют фото поклонники артиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
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